경동원, 프리미엄 방화문 '세이프도어 플러스' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KAFF 2025 참가…내화단열 통합 솔루션 전시

경동원은 대한건축사협회가 주최하고, 코엑스가 주관하는 '한국건축산업대전 2025(KAFF 2025)'에 참가해 차별화된 내화단열 통합 솔루션을 선보인다고 5일 밝혔다.

경동원은 이날부터 7일까지 코엑스 B홀에서 진행되는 이번 전시회를 통해 건물의 화재 안전성과 단열 성능을 동시에 만족시키는 솔루션을 대거 전시한다. 전시 제품은 ▲6대 복합성능 고성능 방화문 '세이프도어' ▲보드 타입의 준불연 우레탄 단열재 '세이프보드' ▲스프레이폼 형태의 '세이프폼' ▲심재 준불연 우레탄 샌드위치 패널 '세이프패널' ▲철골 내화 피복재 '에스코트' 등이다.

한국건축산업대전 2025 전시장 내 경동원 부스

AD

특히, 전시회에서 3세대 프리미엄 방화문 세이프도어 플러스를 공개한다. 세이프도어 플러스는 준불연 우레탄을 적용해 기존 방화문 대비 장기 사용 시 변형이 적고 내구성이 좋으며, 단열성능 강화된 제품으로 제로에너지 건축물에 적합하다. 또한 복합적인 내화 성능을 갖춰 최근 한국건설기술연구원의 '방화문의 품질 인정서'를 획득했다.





AD

김종욱 경동원 대표는 "화재와 안전을 최우선으로 고려한 내화단열 기술을 통해 건축물의 안전성과 품질을 동시 향상시키는 데 기여할 것"이라며, "지속적인 기술 개발과 제품 혁신을 바탕으로 보다 쾌적하고 안전한 생활환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>