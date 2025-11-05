농협금융, 생산적·포용 금융에 108조원 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이찬우(가운데) NH농협금융 회장은 4일 ‘NH 상생성장 프로젝트’추진을 통해 농협금융이 향후 5년간 생산적·포용 금융에 108조원을 공급한다고 밝혔다. 농협금융 제공

NH농협금융지주가 향후 5년간 총 108조원 규모의 생산적·포용적 금융을 공급하는 'NH 상생 성장 프로젝트'를 추진한다고 5일 밝혔다.

농협금융은 108조원 중 93조원을 생산적 금융에, 15조원을 포용 금융에 투입할 계획이다. 회장 직속의 '생산적 금융 특별위원회'도 신설된다. 이찬우 농협금융 회장이 직접 생산적 금융 확대 상황과 자회사 간 협력체계를 점검할 예정이다.

농협금융은 지난달 2일부터 생산적 금융 활성화 전담 조직을 가동 중이다. ▲모험자본/에쿼티 분과, ▲투·융자 분과, ▲국민성장펀드 분과 등 3개 분과의 실행 구조를 운영 중이다.

모험자본·에쿼티 분과(약 15조원)는 증권 종합투자계좌(IMA)를 중심으로 모험자본과 농업·농식품 기업 투자를 확대한다. 신사업인 '기업성장집합투자기구(BDC)' 추진, 성장주도코리아펀드 운용, 벤처펀드 활성화 등을 통해 미래 성장동력을 확보할 계획이다.

투·융자 분과(약 68조원)는 첨단전략산업, 지역특화산업, 창업 벤처기업 등을 중심으로 기업 성장지원 대출을 확대한다. 또 관세 피해기업에 금리 우대 등 금융지원 강화를 병행한다.

국민성장펀드 분과(약 10조원)에서는 산업은행 첨단전략기금과 연계한 민·관 합동 투자와 정부의 지역 특화 프로젝트를 적극적으로 추진한다.





이 회장은 "변화와 혁신을 통해 상생 성장으로 나아가겠다"며"한국경제의 혁신과 성장을 견인하는 금융그룹이 될 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

