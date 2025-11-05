본문 바로가기
제논, 차세대 AI 솔루션 공개…실행 중심 '액셔너블 AI'로

김철현기자

입력2025.11.05 13:15

'에이전틱 AI' 넘어 '액셔너블 AI' 시대 개막 선언
브라우저·컴퓨터 유즈 기반의 통합 솔루션 '원에이전트' 공개
업무 전 과정 자동화

인공지능(AI) 솔루션 전문 기업 제논이 기업용 생성형 AI 시장의 새로운 방향성으로 '액셔너블 AI'를 제시하고 차세대 AI 솔루션을 공개했다.


제논은 5일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 기자 간담회를 열고 실행력을 갖춘 '액셔너블 AI'의 핵심 기술과 전략 로드맵을 발표했다. 고석태 제논 대표는 기조 발표를 통해 기업용 생성형 AI 시장의 현황과 구조적 문제를 분석하고 이를 해결하기 위한 AI 도입 전략을 제안했다. 2017년 AI 컨설팅 기업으로 출발한 제논은 기업 고객을 대상으로 문제 정의부터 기획, 개발, 도입, 운영까지 전 과정을 아우르는 엔드투엔드(End-to-End) AI 서비스를 제공해왔다.


제논, 차세대 AI 솔루션 공개…실행 중심 '액셔너블 AI'로 제논 고석태 대표가 ‘Actionable AI’를 소개하고 있다. 제논
고 대표는 "MIT 보고서에 따르면 AI 도입을 시도 중인 기업 가운데 실제 상용화에 성공한 곳은 5% 미만"이라며 "AI 상용화의 가장 큰 걸림돌은 기존 업무 프로세스와 AI 모델 사이의 간극"이라고 지적했다. 그가 이런 문제를 해결하며 기업이 도달해야 할 최종 목표로 제시한 것이 '액셔너블 AI'다. 액셔너블 AI는 브라우저와 운영체제를 직접 제어해 실질적인 업무 수행이 가능한 차세대 AI다.


고 대표는 이를 실현할 새로운 AI 솔루션 '원에이전트(OneAgent)'를 공식 발표했다. 원에이전트는 '브라우저 유즈(Browser Use)'와 '컴퓨터 유즈(Computer Use)'라는 두 가지 핵심 기술을 바탕으로 실행된다. 브라우저 유즈는 웹 기반 시스템을 자동 탐색하고 동적 콘텐츠를 이해한 후 명령을 수행하는 기능이다. 하나의 작업을 위해 다양한 웹 플랫폼을 넘나들며 멀티태스킹을 수행할 수 있는 것이 특징이다. 컴퓨터 유즈는 사용자의 PC 환경에서 파일 시스템을 탐색하고 네이티브 애플리케이션을 자동화하며 기업 내부 시스템까지 접근해 복잡한 워크플로우를 단계적으로 수행한다.


고 대표는 "제논이 제시하는 차세대 AI 에이전트인 원에이전트는 웹과 로컬 환경을 아우르는 통합형 액셔너블 AI 솔루션으로 기업의 전체 업무 프로세스를 완결하고 완성함으로써 완전한 자동화에 이를 수 있다"고 설명했다. 그는 원에이전트의 주요 활용 분야로 ▲휴가·출장 신청, 경비 청구, 회계 분석 등 HR·재무 관련 업무 자동화 ▲재고관리, 발주 신청, 배송추적 등 공급망관리(SCM) 자동화 ▲마켓센싱, 데이터 분석, 리포트 생성 등 리서치 업무 자동화 ▲민원 회신, 행정 문서 처리 등 공공 행정 업무 자동화 등 네 가지 핵심 영역을 제시했다.


이번 간담회는 기업용 생성형 AI 시장의 미래를 조망하고 원에이전트의 고도화 방향성과 제논의 기술 비전을 공유하는 발표로 마무리됐다. 고 대표는 "제논은 액셔너블 AI를 통해 기업용 생성형 AI 시장의 패러다임 시프터로 자리매김할 것"이라며 "더 많은 기업에 실질적인 업무 혁신을 제공하기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
