'첨단 의료기기' R&D에 2032년까지 9400억 투자

복지부-과기정통부-산업부-식약처 합동 사업설명회

세계수준 의료기기 6건 개발·필수의료기기 13건 국산화 달성 목표

정부가 2026년부터 2032년까지 7년간 국고 8383억원, 민간자본 1025억원 등 총 9408억원을 투입하는 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업(2기)'을 추진한다.

보건복지부와 과학기술정보통신부, 산업통상부, 식품의약품안전처는 관계부처 합동으로 5일 서울 중구 프레지던트호텔에서 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업(2기)' 설명회를 열고 의료기기 분야 산·학·연·병 연구자들을 대상으로 사업 주요 내용과 2026년도 신규과제 참여 방안 및 일정 등의 세부 사항 등을 안내했다.

범부처 첨단 의료기기 연구개발사업은 세계 최초 또는 최고 수준의 게임체인저급 의료기기 6건 개발, 필수의료기기 13건의 국산화 등을 목표로 추진하는 범부처 협력사업이다. 기초·원천연구부터 제품화, 임상, 인허가까지 의료기기 연구개발의 전주기를 지원한다.

특히, 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단기술을 활용한 의료기기 등 미래 유망분야에 대한 전략적 육성에 중점을 둬 글로벌 의료기기 시장에서의 경쟁력을 높이고 의료기기산업을 국가 신성장 동력으로 육성할 계획이다.

이 사업은 2020년부터 추진된 '범부처 전주기 의료기기 연구개발사업(1기)'의 성공적 성과를 바탕으로 지난 8월 국가연구개발사업 예비타당성조사를 통과했다.

1기 사업에서는 총 467개의 과제가 지원돼 최근 5년간(2020~24년) 국내외 인허가 433건(국내 331건·해외 102건), 기술이전 72건, 사업화 254건의 성과를 거뒀다. 또 전량 수입에 의존하던 인공신장용 혈액여과기의 국산화, 세계 최초 AI 기반 뇌경색 진단보조 소프트웨어 의료기기 개발 등 세계적 수준의 연구성과를 창출했다. 정부는 이러한 성과가 단절되지 않고 이어질 수 있도록 후속 2기 사업을 통해 의료기기 R&D 전주기 지원을 지속할 계획이다.





정부는 "이번 사업은 국가 성장동력인 첨단 의료기기 개발을 지원하는 범부처 협력 사업"이라며 "연구자들의 목소리를 적극적으로 반영할 수 있도록 연구 현장과 지속적으로 소통하겠다"고 밝혔다.





