광주 서구 '나눔리더 1호' 탄생…100만원 기부

고(故) 김신자 씨 유족·해양경찰관 문호준 씨 등

광주시 서구에 '나눔리더 1호'가 탄생했다.

서구는 5일 서구청에서 고(故) 김신자 씨 유족, 해양경찰관 문호준 씨, 서창동 자생단체 연합회 '서창애온'이 함께한 '나눔리더100' 가입식을 열었다고 밝혔다.

광주 서구가 5일 집무실에서 고(故) 김신자 씨의 유족, 해양경찰관 문호준 씨, 서창동 자생단체 연합회 ‘서창애온’의 ‘나눔리더100’ 가입식을 가졌다. 광주 서구 제공

이번 사업은 서구와 광주사회복지공동모금회가 함께 추진하는 '기부로 세상을 가치 있게' 캠페인의 일환으로 100만원 이상을 기부한 개인·단체·기업을 '나눔리더'로 인증하고 기부문화를 확산하기 위해 마련됐다.

지난 8월 갑작스러운 교통사고로 세상을 떠난 故 김신자 씨의 자녀들은 어머니의 뜻을 기리기 위해 아파트 보증금 일부인 1,000만원을 어머니의 이름으로 기부했다.

김 씨는 오랜 세월 장애와 어려운 형편 속에서도 이웃을 먼저 챙기며 나눔을 실천해온 것으로 알려져 지역사회에 큰 감동을 남겼다.

자녀들은 "어머니가 생전에 베풀었던 따뜻한 나눔을 이어가고 싶었다"며 "작은 정성이지만 어머니의 마음이 계속 이어지길 바란다"고 전했다.

이번 가입식에는 해양경찰관 문호준 씨와 서창동 자생단체연합해 '서창애온'도 함께 참여했다. 문 씨는 해양경찰에 임용되기 전 교육훈련 기간 동안 아껴 모은 100만원을 기부하며 "공직자로서 첫 월급보다 먼저 나눔으로 시작하고 싶었다"고 말했다.

'서창애온'은 최근 광주서창억새축제에서 운영한 억새 축제의 수익금 일부인 100만원을 기부했다. 기부금은 조손가정·다문화가정 등 복지 사각지대 해소를 위한 민관협력사업에 활용될 예정이며 정기후원(CMS) 계좌를 통해 지속적인 기부 참여도 이어질 계획이다.





김이강 서구청장은 "나눔리더100은 단순한 기부를 넘어 지역공동체가 따뜻하게 연결되는 첫걸음이다"며 "민관이 함께 나눔 문화를 확산시켜 모두가 참여하는 행복공동체를 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

