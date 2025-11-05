"행사보다 안전 먼저"…영암 국제자동차 경주장 '관리 부실' 지적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조옥현 전남도의원, 안전보강 사업 지연에 유감 표명



전남도의회 조옥현 의원(더불어민주당·목포2)은 4일 열린 2025년도 기업도시담당관 행정사무감사에서 영암 코리아인터내셔널서킷(국제자동차경주장) 사업이 행정절차 지연으로 늦어지고, 민간위탁 이후 운영성과 관리가 미흡하다고 지적했다.

조 의원은 "15년이 지나 노후화된 경기장에서 올해 계획된 안전보강 사업이 '행정절차 지연'을 이유로 미뤄진 것은 쉽게 납득하기 어렵다"며 "행정절차의 소요 기간이 예견됐음에도 사업이 늦어진 이유를 명확히 점검해야 한다"고 밝혔다.

조옥현 전남도의원

그는 "안전보강 사업이 심의단계에서 멈춰 있고 착공도 이뤄지지 않았다면, 앞으로의 절차를 분기별로 세분화해 추진 일정을 공개해야 한다"며 "행사보다 안전이 우선이라는 원칙을 행정 전반에 확실히 세워야 한다"고 강조했다.

올해 처음으로 민간위탁 운영이 이뤄진 경주장 관리체계에 대해서도 문제를 제기했다. 조 의원은 "민간위탁 이후 수입 구조가 개선된 점은 긍정적이지만, 운영성과를 객관적으로 평가할 기준이 없다"고 지적했다.

이어 "민간위탁 계약서에 핵심 성과지표를 명확히 반영해 시설 안전점검과 지역경제 파급효과 등을 수치로 관리해야 한다"며 "성과가 기준에 미달할 경우 재계약 제한이나 수수료 차등 부과 등의 조처를 할 수 있도록 제도화해야 한다"고 제안했다.





조 의원은 "영암 경주장은 단순한 스포츠 시설이 아니라 전남 관광산업과 지역경제를 이끄는 중요한 거점"이라며 "공익성과 효율성을 함께 높일 수 있는 투명한 성과관리 체계를 마련해 도민이 신뢰할 수 있는 운영이 이뤄지길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

