조국 "유담 기사 본 정경심, 돌 씹은 표정…부들부들 떨며 화내는 건 처음"

조국, 유승민 딸 채용 특혜 의혹 연일 비판

"스펙 좋은 정경심, 받아주는 곳 없어 포기"

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 유승민 전 국민의힘 의원의 딸 유담씨(31)를 둘러싼 채용 특혜 논란과 관련 연일 비판을 이어가고 있다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 지난 9월15일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

조 비대위원장은 5일 자신의 페이스북을 통해 "집사람(정경심 전 동양대 교수)이 국내 대학 (사회과학계열) 학부, 박사 나오고 미국 명문대 가서 포닥(박사후연구원)을 4~5년 하고 국내 기업 연계 활동하면서 7년 이상 경력 쌓고 논문은 미친 듯이 썼다"며 "교수 지원을 엄청 했는데 결국 아무 데도 되지 않아 포기했었다"고 운을 뗐다.

그는 "집사람 말로는 자기가 쓴 논문들 양과 질, 경력 스펙 등이 경쟁자들 누구한테도 떨어지지 않는다고 했는데, 결국 국내 박사 갖고는 임용시켜주는 데가 없다는 것 같았다"며 "유담 기사를 보여주니 (배우자가) 돌을 씹은 것 같은 표정이 되었다"고 했다.

이어 "그냥 한마디로 말도 안 된다는 것"이라며 "그렇게 부들부들 떨며 화내는 건 보기 드문 일이었다"고 전했다.

조 비대위원장은 지난달 31일에도 유 전 의원에게 채용 특혜 의혹 관련 해명을 요구하며 "더도 말고 덜도 말고 내 딸과 아들에게 적용했던 기준을 국민의힘 소속 정치인과 검사들의 자식에게 정확히 적용하자"라고 목소리를 높인 바 있다.

"별다른 경험 없이 경력 만점" 유담 채용 논란…경찰, 수사 착수

유씨는 2025학년도 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에서 합격해 글로벌정경대학 무역학부 조교수로 임용됐지만, 채용 과정을 두고 공정성 논란이 일고 있다. 진선미 더불어민주당 의원은 지난달 28일 국회 국정감사에서 "(유씨가) 유학이나 해외 경험이 없고 기업에서 뭘 한 것도 없이 경력도 만점을 받고 다른 지원자는 낮은 점수를 받았다"며 의혹을 제기하기도 했다.

경찰은 관련 의혹에 대해 수사에 착수한 상태다. 인천 연수경찰서는 전날 공공기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 이인재 인천대 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등을 고발하는 고발장을 접수했다고 밝혔다.





고발인은 고발장에서 유씨의 채용 과정이 불공정했다며 공공기관인 인천대가 '전임 교원 신규 임용 지침'에 따라 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하고 있지 않다고 주장했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

