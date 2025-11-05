춘천시, SRT '꼭 가봐야 할 최고의 여행지' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SRT어워드 1만2000명이 뽑은 국내 최고의 여행지 부문 대상

의암호 수변, 김유정문학촌 등 '청춘과 낭만의 도시' 호응

'국제 스포츠 도시'로 세계가 주목하는 춘천 도약

강원도 춘천시(시장 육동한)가 SRT매거진이 주관하는 '2025년 SRT 어워드' 국내 최고의 여행지 부문 대상에 선정되는 영예를 안았다.

'2025년 SRT 어워드' 포스터. 춘천시 제공

SRT매거진은 서울 수서역을 기점으로 운행하는 고속열차 SRT의 차내지다. SRT어워드는 매년 독자 투표와 전문가 평가를 통해 국내 최고의 여행지를 선정해 온 가운데 올해는 1만2060명의 독자 투표와 여행작가·기자 등 전문가 평가, 에디터 평점, 홍보자료 편의성 평가 등을 종합해 수상 도시를 선정했다. 춘천시는 전국 46개 도시 중 대상에 선정됐다.

시는 앞서 SRT매거진 6월호에서 '강이 말했다 '춘천에서 만나자''라는 제목으로 탑승객들을 만났다. 매거진에는 의암호를 비롯한 '청춘의 도시' 춘천의 주요 명소를 집중 소개했다. 특히 북한강과 소양강이 만나 빚어낸 아름다운 수변 경관, 춘천대교의 야경, 고즈넉한 하중도 생태공원 등이 독자들의 호응을 얻었다.

여기에 올 7월을 뜨겁게 달군 세계태권도문화축제와 춘천코리아오픈국제태권도대회도 소개됐다.

춘천은 세계태권도연맹(WT) 본부를 유치했고 본부 조성이 진행되고 있다. 전 세계 2억 명의 태권도인들이 주목하는 '태권도 성지'이자 국제 스포츠 도시임을 전 국민에게 각인시켰다는 평가다.

이 밖에도 국립춘천박물관과 육림랜드, 김유정문학촌, 레일바이크 등 문화가 살아 숨 쉬는 명소를 차례로 소개해 문화도시로서의 위상도 빛났다.





육동한 춘천시장은 "세계가 주목하고 있는 고품격 문화관광 도시 춘천에 오셔서 춘천만의 매력을 느껴보시길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

