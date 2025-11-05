삼성전자, 소상공인과 매장 내 '무빙스타일' 활용 아이디어 나눠

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인의 날 맞아 '무빙스타일 202 포럼'

202가지 조합되는 '무빙스타일'

다양한 매장 환경에 활용도 높아

여러 분야의 소상공인 60여명 참여

우수 무빙스타일 매장 활용 사례 발표·전시

삼성전자는 지난 4일 삼성 강남에서 소상공인의 날을 기념해 이동형 스크린 '무빙스타일'을 매장 내에서 활용할 아이디어를 공유하는 '무빙스타일 202 소상공인 포럼'을 진행했다고 5일 밝혔다.

삼성전자가 4일 삼성 강남에서 소상공인의 날을 기념해 이동형 스크린 '무빙스타일'의 매장 내 활용 아이디어를 공유하는 '무빙스타일 202 소상공인 포럼'을 진행했다. 삼성전자는 무빙스타일을 구매한 소상공인을 대상으로 사업 맞춤형 무빙스타일 콘텐츠를 제작해주는 이벤트도 진행한다. 삼성전자

무빙스타일은 디스플레이 종류, 화면 크기, 제품 색상, 스탠드 타입, 스탠드 색상, 선반 유무 등에 따라 총 202가지 조합이 제공된다. 이에 따라 소상공인들은 각양각색의 매장 환경에 맞춰 자유롭고 다양하게 활용할 수 있다.

이번 포럼에는 숙박업체, 공방, 필라테스샵 등 다양한 분야의 매장을 운영하는 60여명의 소상공인이 참여해 실제 무빙스타일 매장 활용 사례를 공유했다.

이날 발표자로 나선 한옥스테이 '웰컴미스테익스하우스'의 이한욱 대표는 고객 방문 시 무빙스타일 화면에 웰컴 메시지를 띄우고 숙소 내부 공간을 영상으로 소개하는 등 고객들에게 호평받은 무빙스타일 활용 사례를 소개했다. 이 대표는 "기능뿐만 아니라, 미니멀한 디자인이 한옥 인테리어와 잘 어울려 만족스럽다"고 했다. 또 화과자 공방 '마쥬네' 박정우 대표는 "클래스 참여 고객들의 이해를 돕기 위해 무빙스타일에 화과자 제작 과정 영상을 상영하고 있다"며 "고객 반응이 좋아 주문량도 과거 대비 증가했다"고 말했다.

삼성전자는 우수 무빙스타일 활용 사례를 포럼 현장에 전시로 구현해 참석자들이 직접 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 전시 공간은 식물 가게, 향수 공방, 네일 샵 등 실제 매장을 그대로 옮겨놓은 형태로 구성됐다.

식물가게 '풀집' 매장을 구현한 전시공간에서는 '무빙스타일 엣지' 제품으로 보다 몰입감 있게 식물 정보를 표현한 사례를 만나볼 수 있다. 무빙스타일 엣지는 화면 4개 베젤의 두께가 균일한 '이븐 베젤'을 적용한 깔끔한 디자인이 특징이다.

향수공방 '비라이트' 매장을 구현한 공간에서는 55형 고해상도 4K QLED가 탑재된 무빙스타일을 통해 향을 시각적으로 이해할 수 있게 돕는 영상과 텍스트로 고객의 이해를 높인 사례를 직접 살펴볼 수 있다.

네일샵 '네일제이 방배점' 매장을 구현한 공간은 공간의 색과 맞춰진 화이트 베젤 컬러의 '무빙스타일 M7'으로 깔끔한 인테리어가 완성된 모습을 살펴볼 수 있다. 또 고객이 스크린을 통해 네일 시안 이미지를 살펴보며 보다 편리하게 네일 디자인을 선택할 수 있도록 돕는 등 맞춤형 활용 방법도 만나볼 수 있다.

전시를 본 스튜디오K의 이강신 대표는 "다양한 무빙스타일 활용 사례를 직접 살펴볼 수 있어서 매장 활용 아이디어를 구상하는 데 큰 도움이 됐다"며 "다른 사장님들과 아이디어를 공유하고 발전시킬 좋은 기회가 됐다"고 했다.

삼성전자는 5일부터 다음 달 7일까지 삼성전자 사업자몰에서 무빙스타일을 구매한 고객 대상으로 추첨을 통해 10명에게 사업 맞춤형 무빙스타일 콘텐츠를 제작해주는 이벤트도 진행한다.

장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 "자신의 취향과 라이프스타일에 맞게 제품을 선택하고자 하는 고객이 늘면서 202가지 조합이 가능한 이동형 스크린 무빙스타일의 인기가 계속 높아지고 있다"며 "소상공인들에게는 무빙스타일이 실제적인 매출 상승에 도움을 주는 비즈니스 파트너의 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.





한편 삼성전자는 오는 30일까지 삼성전자 사업자몰에서 '삼성전자 소상공인 특별전'을 한다. 비즈니스TV, 전자칠판, 모니터, 노트북 등 소상공인 사업장에서 주로 사용하는 제품들을 최대 50% 할인된 가격에 한정 수량으로 제공한다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

