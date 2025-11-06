반도체 투톱 랠리에 소부장株 동반 상승…AI·서버 수요가 호재

국내 반도체 업종이 연일 신고가를 경신하며 증시에 긍정적 영향을 미치고 있다. 대형주 랠리가 이어지면서 관련 장비·소재·부품 업종에도 매수세가 확산되는 모습이다. D램과 낸드플래시 가격 상승, 글로벌 IT 기업들의 AI 서버 투자 확대가 맞물리며 내년까지 반도체 업황 성장세가 이어질 것이라는 기대감이 반영됐다.

업계에서는 반도체 사이클이 본격적인 실적 개선 국면에 진입하는 올 연말부터 후공정과 소재 중심으로 중소형 장비·부품·소재주 순환매 흐름이 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 서버 수요 증가와 글로벌 메모리 가격 상승, 주요 빅테크 기업들의 공격적 설비투자가 맞물리면서 관련 업종의 실적 성장 모멘텀이 강화될 전망이다. 전문가들은 "현 시점에서 중요한 변수는 실적보다 사이클"이라며, 향후 2년간 전공정과 인프라 중심의 수혜가 본격화될 것으로 분석했다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

레인보우로보틱스, 에코프로비엠, 한미약품, 노타, 에이비엘바이오





