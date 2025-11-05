롯데免, 핀란드·삿포로 여행권 추첨 이벤트…시내점 LDF페이 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온라인, 최대 70% 할인 블랙 프라이데이 행사 진행

롯데면세점이 연말을 앞두고 해외여행을 준비하는 고객을 대상으로 겨울 시즌 행사 '럭셔리 윈터 홀리데이'를 진행한다고 5일 밝혔다.

럭셔리 윈터 홀리데이는 겨울철 인기 여행 상품을 경품으로 제공하는 이벤트다. 12월 31일까지 롯데면세점 시내점에서 300달러 이상 구매하고 응모한 내국인 고객을 대상으로 한다. ▲1등(1명)은 핀란드 산타마을·오로라 투어 6박 8일 여행권(2인 기준) 2등(1명)은 ▲일본 삿포로 자유여행 2박 3일 여행권(2인 기준) ▲3등(5명)은 롯데월드 아이스링크 입장권 및 스케이트 대여료를 제공한다.

롯데인터넷면세점에서는 11월 7일~30일까지 발리의 켐핀스키 호텔 예약 10% 할인 코드를 단독으로 제공한다. 카카오페이로 10만원 이상 결제 후 이벤트에 응모하고 12월 31일까지 면세품 인도를 완료한 내국인 고객을 대상으로는 추첨을 통해 켐핀스키 발리 2박 숙박권(1명, 2인 기준)을 증정한다.

아울러 높은 환율로 쇼핑에 부담을 느끼는 고객을 위해 롯데면세점 시내점에선 12월 31일까지 결제 수단에 따라 평일 최대 151만원, 금토일 주말에는 최대 169만원의 LDF PAY를 증정한다. 롯데면세점 명동본점·월드타워점·제주점은 패션, 시계·주얼리 카테고리를, 부산점에서는 전 카테고리를 대상으로 LDF PAY 증정 행사를 진행한다.

롯데인터넷면세점에서는 오는 7일부터 30일까지 블랙 프라이데이 행사 '면세일'을 진행한다. 지방시 뷰티, 질스튜어트, 나스, 어반디케이 등 엄선한 30개 브랜드 핫딜 상품을 최대 70% 할인된 가격에 선보인다. 프로모션 기간 최대 15% 스페셜 할인쿠폰을 증정하며, 제휴 항공사 및 결제사를 이용하는 고객들은 금액 할인 혜택을 받을 수 있다.





롯데면세점 관계자는 "연말 해외여행을 준비하는 고객들에게 면세 쇼핑의 즐거움을 드리기 위해 경품 추첨 행사 등 다양한 이벤트를 마련했다"라며 "앞으로도 다채로운 프로모션을 통해 고객 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

