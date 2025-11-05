전북도, 내년부터 '가정위탁 아동용품구입비' 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고향사랑기부금 참여자 대상 특별이벤트 진행

전북도가 내년부터 '가정위탁 아동용품구입비 지원사업'을 본격 추진한다.

5일 도에 따르면 이번 사업은 보호가 필요한 아동이 안정적인 가정환경에서 성장할 수 있도록 마련됐으며 고향사랑기부금을 재원으로 추진된다.

'특정사업에 기부하면 답례품 하나 더' 이벤트 포스터. 전북도 제공

사업은 친부모의 보호가 어려운 아동이 위탁가정에서 새로운 삶을 시작할 때 필요한 초기 양육 물품(유모차, 아기침대, 기저귀 등)을 구입할 수 있도록 지원하는 내용이다.

도는 이번 사업의 취지를 널리 알리고 기부 참여를 독려하기 위해 특별이벤트를 진행한다.

오는 13일까지 '가정위탁 아동용품구입비 지원사업'에 고향사랑기부금을 낸 기부자 중 50명을 추첨, 1인당 3만원 상당의 답례품을 추가로 증정할 예정이다.

기부는 고향사랑e음을 통해 가능하며, 상시 제공되는 답례품과 세액공제 혜택도 함께 받을 수 있다.





도 관계자는 "가정위탁은 사회적 보호가 필요한 아동에게 따뜻한 돌봄과 사랑을 나누는 숭고한 일이다"며 "이번 사업이 위탁가정의 실질적인 부담을 줄이고, 아이들이 새로운 가정에서 더 행복하게 성장할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

