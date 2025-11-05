컴투스, 야구 국대 평가전 '2025 K-베이스볼 시리즈' 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2년 연속 후원…야구 경쟁력 강화에 기여

컴투스가 한국야구위원회(KBO)와 함께 대표팀 평가전인 '2025 네이버 K-베이스볼 시리즈'를 공식 후원한다고 5일 밝혔다.

대한민국 야구 대표팀 평가전 공식 후원 이미지. 컴투스 제공

이번 시리즈는 오는 8~9일 서울 고척스카이돔 구장에서 체코 국가대표팀을 상대로 펼쳐진다. 지상파 채널인 MBC, SBS와 네이버 스포츠 및 치지직에서 생중계된다. 컴투스는 지난해에 이어 2년 연속 한국 야구 대표팀 평가전을 후원한다.

대표팀은 '컴투스 프로야구 2025' 공식 모델인 한화 이글스 문동주를 비롯해 김택연, 박해민, 최준용 등 리그를 대표하는 선수들로 구성됐다. 체코는 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 랭킹 15위의 유럽 강호로, 유럽 내에서는 네덜란드(8위), 이탈리아(14위)에 이어 상위권 전력을 보유하고 있다. 한국과는 내년 도쿄에서 열리는 WBC 본선 C조에서 맞대결을 앞두고 있다.

컴투스는 야구 게임 시리즈인 '컴투스 프로야구 V25'를 통해 대표팀 응원 댓글 이벤트를 진행한다. 경기 시작 전인 오는 7일까지 접속하는 모든 유저에게 특별 선물 상자도 지급한다. '컴투스 프로야구 2025'를 통해서는 이날부터 공식 카페를 통해 응원 댓글 이벤트를 열고, 모든 참여자에게 게임 아이템을 보상으로 지급할 예정이다.





컴투스 관계자는 "최고의 야구 게임 명가로 자리 잡으며, 국내 야구 문화 활성화를 위해 '선수협회 장기 리틀&여자 야구대회'에도 함께하는 등 다양한 현장 파트너십을 지속하고 있다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

