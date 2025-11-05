코에 충전선 꽂고는 "암 투병"…팬들에 6억원 뜯은 스포츠 전설의 최후

'올해의 허링 선수' 등 전설 반열에 올라

은퇴 뒤 시작한 사업서 번번이 실패해

아일랜드 스포츠 스타가 코에 핸드폰 충전기를 꽂는 등 암 환자를 가장해 팬들을 속여 거액을 뜯어낸 혐의로 법정에 섰다. 3일 영국 데일리메일은 '허링(하키와 비슷한 스포츠)계의 마라도나'로 불렸던 스타 선수 데니스 조셉 케리가 암 치료비를 위한 기부금 명목으로 약 6억5000만원을 가로챈 혐의로 징역 5년 6개월을 선고받았다고 보도했다.

케리가 콧구멍에 아이폰 충전기를 꽂은 모습. 더선

앞서 케리는 1990년대부터 2000년대 초반까지 킬케니의 허링팀에서 활약하며 수많은 메달을 획득한 전설적인 선수다. '젊은 선수들의 우상', '허링의 전설' 등의 별명으로 불렸다. 그는 2006년 은퇴하기 전까지 올 아일랜드 우승 5회, 올스타상 9회를 받은 바 있다. 그러나 그는 2006년 은퇴 후 위생용품 유통과 호텔 납품 등 다양한 사업에 손을 댔지만, 번번이 실패했다. 2011년에는 얼라이드 아이리시 은행에 730만 파운드(약 136억 원)를 갚으라는 판결까지 받으며 극심한 경제적 어려움에 시달렸다.

이에 그는 결국 암에 걸렸다고 속이기 위해 코에 아이폰 충전기를 꽂아, 코에 의료용 산소 기구를 꽂은 모습을 가장했다. 그는 이러한 모습을 찍은 사진을 지인과 자신의 팬들에게 전송했고, 이를 안타까워한 일부 피해자들이 그에게 돈을 송금했다. 사건을 담당한 마틴 놀런 판사는 "케리는 대중의 증오와 조롱을 받았다"며 "그의 명예는 회복되지 않을 것"이라고 말했다.

매체는 "은퇴한 지 20년이 지난 지금, 그는 몰락하기 전까지 우리 스포츠계에서 가장 낭만주의적이고 존경받는 인물 중 한 명이었다"고 전했다. 케리의 범행은 금융기관 측이 그에게 돈을 이체하려던 한 노인 고객을 수상하게 여기면서 드러나게 됐다. 조사 결과 그는 "병원 치료 중 과다 방사선 노출로 피해를 보았으며, 보건당국(HSE)을 상대로 소송을 제기했고 곧 100만유로 이상의 배상금을 받을 예정"이라는 주장으로 피해자들을 속였다.





놀런 판사는 "그는 보건당국을 상대로 어떤 소송도 제기하지 않았다. 그가 사기로 가로챈 돈을 돌려줄 의사도, 방법도 없었다"고 말했다. 이어 "그가 왜 이런 일을 저질렀는지 이해하기 어렵다. 사기범들은 보통 인간의 탐욕을 이용하지만, 캐리는 사람들의 선한 마음을 악용했다"며 "암에 걸렸다고 거짓으로 말하는 것보다 '더 비난받을 만한' 사기는 상상할 수 없다"고 지적했다. 다만 "전과가 없고, 과거 사회에 기여했다는 점을 고려했다"고 덧붙였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

