SK바이오팜 3분기 영업익 701억원…전년 동기 比 262% ↑

최태원기자

입력2025.11.05 10:02

매출 1917억원…전년 동기 比 40.4% ↑

SK바이오팜이 세노바메이트(미국 제품명: 엑스코프리)의 가파른 성장세를 바탕으로 시장 전망치를 넘어서는 3분기 매출 및 영업이익을 기록했다고 5일 밝혔다.

SK바이오팜 3분기 영업익 701억원…전년 동기 比 262% ↑ SK바이오팜
SK바이오팜의 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 40.4% 성장한 1917억원, 영업이익은 262.4% 늘어난 701억 원을 기록했다.


SK바이오팜의 이번 실적 성장은 뇌전증 혁신 신약 세노바메이트의 미국 매출이 주도했다. 세노바메이트의 미국 매출은 전 분기 대비 11.7%, 전년 동기 대비 51.9% 성장한 1722억원의 매출을 기록하며 3분기 누적 매출 4595억원으로 이미 작년 연간 매출을 뛰어넘었다. 전 분기 대비 기타 매출이 감소하고 판관비가 증가하였음에도 영업이익이 증가한 것은 이익률이 높은 미국 엑스코프리 매출 증대에 따라 영업 레버리지 효과가 확대된 결과이다.


특히 올해 들어 전년도 같은 기간 대비 처방 수 증가 폭이 커지는 가속 성장이 확인되고 있으며 이는 NBRx 콘테스트, 소비자 직접 광고(DTC), 처방 차수를 앞당기는 'Line of Therapy' 캠페인 등 마케팅 강화의 성과로 읽힌다. SK바이오팜은 엑스코프리의 가속 성장을 위한 신규 영업 전략과 마케팅 활동을 지속 강화할 예정이다.


또한 SK바이오팜은 세노바메이트의 적응증 및 연령 확대를 통해 시장 확장을 노리고 있다. 지난 9월에는 연초 계획보다 빠르게 일차성 전신 강직-간대발작(PGTC)으로의 적응증 확장에 대한 임상 3상 탑라인 결과를 확보하며 약효와 안전성을 확인했다. 임상 세부 결과는 12월 열릴 2025 미국뇌전증학회(AES)에서 발표할 예정이다. 처방 연령층 확대를 위해 소아 연령 확장 안전성 임상은 최근 환자 모집을 완료하였으며, 현탁액 제형에 대한 신약승인신청서(NDA)를 연내 제출할 계획이다.


SK바이오팜은 다양한 형태의 협력을 통해 세노바메이트의 뒤를 이을 혁신 신약 확보에 힘쓰고 있다. 고성장 중인 세노바메이트의 매출로 확보한 현금 흐름을 바탕으로 신규 모달리티 확장과 오픈 이노베이션을 통한 '균형 잡힌 빅 바이오텍'으로 성장 기반을 마련하고 있다.


회사는 안정적 수익 기반을 더욱 강화하기 위해 세노바메이트 판매를 통해 구축한 미국 시장 내 직판 체계와 강력한 시너지를 발휘할 '세컨드 프로덕트'의 도입을 추진 중이다. 지난해 기술 도입한 방사성의약품(RPT) 후보물질 'SKL35501'의 임상시험계획(IND) 제출 준비와 함께 방사성의약품 후보물질의 추가 도입도 계획 중이다.


신약의 발굴·개발·치료 전(全) 과정을 인공지능(AI) 기반 혁신으로 연결하고, AI/디지털 플랫폼을 통해 의사 및 환자와 보호자의 삶의 질을 획기적으로 개선하는 것도 목표하고 있다. 이를 위해 최근 과학기술정보통신부 주관 'AI 특화 파운데이션 모델 프로젝트'의 의료·헬스케어 분야 컨소시엄에 참여하여 수행기관으로 선정됐고, 지난달에는 중남미 대표 제약사인 유로파마 와 AI 기반 합작법인 멘티스 케어를 캐나다에 공식 출범하여 뇌전증 환자 관리 플랫폼 및 웨어러블 기기 기반 디지털 치료 솔루션 개발에 착수하기도 하였다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

