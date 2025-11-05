오늘부터 '2026년 신한 금융시장 포럼'…유튜브 라이브

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한투자증권 개최

신한투자증권은 2026년 국내외 경제 및 금융시장 환경과 주요 산업을 전망하는 '신한 금융시장 포럼'을 5일부터 이틀간 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 2026년 경제 및 자산시장 환경을 진단하고 예측하는 첫째 날 (5일)과 주요 산업 동향 및 전망을 살펴보는 둘째 날(6일)로 나눠 유튜브 라이브로 진행된다.

첫날인 이날 포럼은 1부(오후 1시 30분~오후 14시 55분)와 2부(오후 3시~오후 4시 40분)로 구성된다. 1부에서는 글로벌 자산전략, 경제 및 외환, 채권전략을 발표하고, 2부에서는 주요국 주식 투자전략을 제시하며 국가별 우선순위를 점검한다.

둘째 날인 6일은 오후 1시 30분부터 오후 4시 40분까지 진행된다. 소비재와 플랫폼, 모빌리티 및 소재·산업재, IT HW, 제약·바이오, 인공지능(AI)·로보틱스 및 혁신성장, 금융 등 총 네 가지 섹션별로 개별 산업 전망과 업종 최선호 종목 등을 살펴본다.





윤창용 신한투자증권 리서치본부장은 "2026년 글로벌 금융시장은 트럼프 2기 행정부의 출범 이후 누적된 관세정책의 영향이 실물경제 전반으로 확산하며 또 한 번의 거대한 변곡점을 맞이하고 있다"면서 "AI가 주도한 기술주의 강세와 함께 금·채권·가상화폐 등 주요 자산군이 동반 랠리를 이어가고 있지만, 동시에 금리 인하 기대와 정책 불확실성이 교차하는 복합적 국면에 놓여 있다"고 현 상황을 진단했다. 그는 이번 포럼이 "기회와 위험이 공존하는 시장 환경 속에서 2026년 신한 금융시장 포럼이 보다 깊이 있는 인사이트와 미래 대응 전략을 제공하는 자리가 되길 바란다"고 덧붙였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

