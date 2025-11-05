교원 빨간펜, 초등생 문해력 키워 주는 '퍼펙트 문해' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 52주 과정 구성

교원 빨간펜은 6일 문해력 강화를 위한 프로그램 '초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해(퍼펙트 문해)'를 출시한다고 5일 밝혔다.

퍼펙트 문해는 AI 시대에 문해력이 점점 더 중요해지는 점을 인식하지만, 학습 방법에 어려움을 겪고 있는 예비초·초등생과 학부모를 대상으로 개발됐다. 특히 문해력 향상에 필요한 요소를 3가지로 분류하고, 이를 훈련할 수 있는 활동으로 학습을 이어 나갈 수 있도록 했다.

초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해 이미지. 교원 빨간펜

교원 빨간펜은 문해력 3대 필수 역량을 ▲빠르고 정확하게 글을 술술 읽는 '읽기 유창성' ▲중심 내용 및 글의 구조를 파악하는 '독해 전략' ▲뜻을 알고, 사용할 줄 아는 어휘의 양과 수준을 의미하는 '어휘력' 3가지로 정의하고, 이를 고루 함양할 수 있도록 내용을 구성했다. 국정 국어 교과서 편찬 위원장인 이경화 한국교원대학교 초등교육과 교수의 체계적 감수도 거쳤다.

'퍼펙트 문해'는 총 52주 과정으로 앱과 도서, 주 1회 화상 관리로 구성된다. 학습 방식은 주 2회 학습으로, 매주 1권의 도서를 읽은 후 앱을 통해 학습하면 된다. 이후 학습한 내용을 화상 관리 선생님에게 매주 일대일로 관리받을 수 있다. 3개월마다 학습 현황을 살펴볼 수 있는 정기 평가를 통해 학습 효과성을 확인할 수 있으며, 취약한 부분은 채움 학습을 통해 보완할 수 있다.





교원 빨간펜 관계자는 "자사 대표 독서 프로그램 '창의융합 완독'과 연계하면 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

