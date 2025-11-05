신세계까사, '캄포 패밀리' 베드 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가족 생애 주기 따라 조합·변형 가능

신세계까사는 까사미아 대표 시리즈 '캄포'의 베드룸 신제품 '캄포 패밀리' 침대를 출시했다고 5일 밝혔다.

신제품 '캄포 패밀리' 침대는 캄포 소파의 '모듈 기능'을 극대화해 사용자의 라이프스타일에 따라 다양한 형태와 크기의 침대를 만들어 낼 수 있도록 했다. SS와 Q사이즈 두 가지 기본 침대 프레임에 탈부착이 가능한 3가지 사이즈 모듈형 가드, 디자인과 높낮이가 다른 총 3종류의 다릿발 옵션을 활용해 일반형 침대부터 저상형 패밀리 베드, 유아용 데이베드까지 자유롭게 조합 및 변형할 수 있다.

신세계까사, 신제품 '캄포 패밀리' 베드 출시. 신세계까사

또한, 가족의 안전을 고려한 설계와 위생 관리가 쉬운 기능성 패브릭을 적용했다. 가드의 높이는 약 80cm로 아이가 일어서도 안전한 높이로 설계됐고, 부위마다 고밀도 폼과 구스, 화이버 등의 충전재를 사용해 쿠션감을 주어 부상을 방지한다. 프레임 하부 두께도 아이가 오르내리기 편한 9cm로 설계됐다. '세이프 쿠션' 옵션을 사용하면 매트리스 모서리에 발이 끼어 넘어지거나 다치는 것을 예방할 수 있다.

전체 패브릭은 캄포 구스 소파와 동일한 자체 개발 '캄포 쉴드'를 사용했다. 오코텍스 1등급 인증 원단으로 안전성과 항균성은 물론 발수·방오·소취 기능을 갖췄다. 디자인 역시 캄포 시리즈의 모던하고 심플한 타임리스 디자인을 그대로 적용했다.

별도 구매 가능한 '쿠션'은 앉았을 때 등받이로 사용하거나 서브 베개, 바디 필로우 등으로 다양하게 활용 가능해 편의성을 더했다. 충전재는 고급 구스와 화이버, 고밀도 폼 3가지 소재를 조합해 볼륨감과 포근함을 극대화했다.





신세계까사 관계자는 "까사미아만의 차별화된 프리미엄 디자인과 캄포 소파를 업계 히트 상품 반열에 올린 노하우를 바탕으로 캄포 시리즈를 하나의 토털 리빙 브랜드로 육성해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

