현대차·기아, 헝가리 소도시서 수요응답교통 '셔클' 성료

현대자동차·기아가 헝가리에서 진행한 수요응답교통(DRT·Demand Responsive Transport) '셔클(SHUCLE)' 시범사업이 성공했다고 5일 밝혔다.

이번 시범사업은 지난 8월18일부터 지난달 31일까지 약 11주간 헝가리 괴될뢰(Godollo) 지역 주민을 대상으로 진행됐다. 괴될뢰는 헝가리 북부에 위치한 인구 4만명 미만의 소도시다. 도시 전체 대중교통인 12개 노선을 버스 5대가 담당하고 있어 공공교통 운영효율이 낮다.

셔클은 고정 경로를 운행하는 기존 대중교통과 달리 이용객의 호출에 따라 실시간 경로를 생성해 가변적으로 운행하는 모빌리티 서비스다. 인공지능(AI) 기술을 기반으로 탑승 수요를 예측하고 효율적인 차량 배차와 최적 경로 주행이 가능하다.

시범운행 기간 동안 현대차·기아는 2대의 셔클 차량을 투입해 운영했으며 총 3138건의 호출을 통해 2950명의 주민이 서비스를 이용했다. 배차 대기시간이 기존 대중교통에서는 평균 60분 걸렸으나 약 6분으로 90% 감소하는 효과를 거뒀다. 현지 주민들은 "차량이 없거나 운전할 수 없을 땐 시내에 나가기 쉽지 않았는데 차 없어도 언제든 돌아다닐 수 있다"고 소감을 밝혔다.

이번 시범사업은 기획재정부와 한국개발연구원(KDI)이 주관하는 경제혁신 파트너십 프로그램(EIPP)의 일환으로 헝가리에 수요응답교통 체계를 구축하고 친환경 모빌리티 시스템을 확대하는 것을 목표로 했다. EIPP는 2020년 주요 협력국을 대상으로 정책 및 기술 자문을 제공하기 위해 공공기관-기업이 파트너십을 구축하고 실질적인 경제 협력 성과 창출을 지원하는 프로그램이다.





김수영 모빌리티사업실 상무는 "이번 헝가리 시범사업을 통해 괴될뢰 주민들의 만족도와 셔클의 운영 효율성을 동시에 입증했다"며 "이번 시범사업을 계기로 현지 파트너십 기반의 글로벌 확장을 본격화할 계획"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

