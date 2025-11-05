정부, 첨단 의료기기 R&D에 7년간 9400억 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4개 부처 합동 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업(2기)' 본격 추진

정부가 세계 최고 수준의 의료기기 개발과 필수 의료기기의 국산화를 위해 향후 7년간 9400억 원 규모의 연구개발(R&D) 투자를 단행한다.

과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부·식품의약품안전처 등 4개 부처는 5일 서울 프레지던트호텔에서 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업(2기)' 사업설명회를 열고, 2026년부터 2032년까지 총 9408억 원(국고 8383억 원, 민간 1025억 원)을 투입한다고 밝혔다.

이번 2기 사업은 '세계 최초·최고 수준의 의료기기 6건 개발'과 '필수 의료기기 13건의 국산화'를 목표로 한다. 기초·원천 연구부터 제품화, 임상, 인허가까지 의료기기 연구개발의 전주기를 지원하는 범부처 협력 프로젝트로, 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단기술을 활용한 미래 유망 의료기기 육성에 초점을 맞췄다.

정부는 이 사업을 통해 의료기기 산업의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 국가 신성장 동력으로서 의료기기 분야를 전략적으로 육성할 방침이다. 과기정통부 관계자는 "AI·로봇 기술을 접목한 혁신 의료기기 개발이 의료 서비스의 질을 높이고, 수입 의존도를 낮출 것"이라고 설명했다.

이번 사업은 2020년 시작된 '범부처 전주기 의료기기 연구개발사업(1기)'의 후속으로, 지난 8월 예비타당성조사를 통과했다. 1기 사업에서는 467개 과제가 지원돼 433건의 인허가 획득, 72건의 기술이전, 254건의 사업화 성과를 거뒀다. 특히 전량 수입에 의존하던 인공신장용 혈액여과기의 국산화와 세계 최초 AI 기반 뇌경색 진단보조 소프트웨어 개발 등 굵직한 성과를 거둔 바 있다.

정부는 이러한 성과가 단절되지 않도록 2기 사업을 통해 연구개발-임상-인허가-사업화로 이어지는 전주기 지원체계를 강화할 계획이다.





정부 관계자는 "이번 사업은 의료기기 산업을 미래 국가 성장동력으로 삼기 위한 핵심 전략"이라며 "현장의 목소리를 반영해 실질적 성과로 이어질 수 있도록 연구자들과 지속적으로 소통하겠다"고 말했다.





