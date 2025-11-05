포천시, 지방상수도 현대화 '대성공'…유수율 90% 육박·연 4억 절감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, 상수도 현대화로 유수율 50%→90% 급상승

381억 투입 상수도 현대화 결실…추가 356억 확보

경기 포천시(시장 백영현)가 추진 중인 '지방상수도 현대화사업'이 가시적인 성과를 거두며 안정적인 수돗물 공급 체계를 구축하고 있다.

포천시청 전경. 포천시 제공

시는 지난 2020년부터 2025년 현재 총 381억원(국비 210억원, 시비 171억원)을 투입해 상수관망 정비, 노후관 교체, 블록시스템 구축 등 지방상수도 현대화사업을 중점적으로 추진해왔다. 이를 통해 수돗물의 품질 향상은 물론, 누수 방지와 경영 효율화를 동시에 실현하는 기반을 마련했다.

특히 사업 대상지인 일동면과 내촌면은 사업 전 50%대에 머물던 유수율이 90% 가까이 상승하며, 당초 목표였던 85%를 조기 달성했다. 이로써 연간 약 41만t의 누수를 방지하고 수도요금 부과액 기준 약 4억 원의 예산을 절감함으로써, 시민들이 보다 안정적이고 깨끗한 수돗물을 공급받을 수 있는 환경을 조성하는 전환점이 되었다.

이 같은 성과를 기반으로 포천시는 올해 '후속 노후상수관 정비사업'에도 2회 연속 선정되었다. 시는 총사업비 약 356억원(국비 50%, 시비 50%)을 확보해, 31.5㎞의 노후 상수관을 교체하고 정밀 누수탐사 및 복구 작업을 병행하는 등 상수도 관리의 선진화를 본격화할 계획이다.





백영현 포천시장은 "이번 후속 사업 선정은 상수도 시설의 근본적 개선을 위한 포천시의 지속적인 노력의 결과"라며 "앞으로도 체계적인 정비와 과학적 관리체계를 통해 시민이 신뢰할 수 있는 깨끗하고 안정적인 상수도 공급 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





