에이스침대공학연구소, KOLAS 화학 분야 인정범위 확대

섬유-폼알데하이드 측정시험 인정받아
"국제 공신력과 경쟁력 강화"
에이스침대는 자사 부설 연구소인 에이스침대공학연구소가 국제공인시험기관 한국인정기구(KOLAS)로부터 화학 분야 인정범위를 확대받았다고 5일 밝혔다.
에이스침대공학연구소가 지난달 새롭게 인정받은 화학 분야 시험 항목은 섬유-폼알데하이드 측정 시험이다. 이 시험은 섬유 시료에서 폼알데하이드를 40도 증류수로 추출한 뒤, 분광 분석법을 통해 폼알데하이드 함유량을 정밀 측정하는 방식으로 진행된다. 모든 종류의 텍스타일 시료에 적용할 수 있어 더욱 폭넓은 소재 안전성 검증이 가능하다.
KOLAS 인정은 국제상호인정협정(MRA)에 따라 전 세계적으로 통용되는 인증으로, 이번 인정 범위 확대는 연구소의 국제적 공신력과 경쟁력을 강화하는 계기가 됐다는 것이 에이스침대 설명이다.
에이스침대공학연구소 관계자는 "앞으로도 '좋은 잠'의 가치를 널리 알릴 수 있도록 더 안전하고 좋은 제품을 만들기 위해 계속 노력할 것"이라고 했다.
