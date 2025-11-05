에이스침대공학연구소, KOLAS 화학 분야 인정범위 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

섬유-폼알데하이드 측정시험 인정받아

"국제 공신력과 경쟁력 강화"

에이스침대는 자사 부설 연구소인 에이스침대공학연구소가 국제공인시험기관 한국인정기구(KOLAS)로부터 화학 분야 인정범위를 확대받았다고 5일 밝혔다.

에이스침대공학연구소가 국제공인시험기관 한국인정기구(KOLAS)로부터 화학 분야 인정범위를 확대받았다. 에이스침대

에이스침대공학연구소가 지난달 새롭게 인정받은 화학 분야 시험 항목은 섬유-폼알데하이드 측정 시험이다. 이 시험은 섬유 시료에서 폼알데하이드를 40도 증류수로 추출한 뒤, 분광 분석법을 통해 폼알데하이드 함유량을 정밀 측정하는 방식으로 진행된다. 모든 종류의 텍스타일 시료에 적용할 수 있어 더욱 폭넓은 소재 안전성 검증이 가능하다.

KOLAS 인정은 국제상호인정협정(MRA)에 따라 전 세계적으로 통용되는 인증으로, 이번 인정 범위 확대는 연구소의 국제적 공신력과 경쟁력을 강화하는 계기가 됐다는 것이 에이스침대 설명이다.





에이스침대공학연구소 관계자는 "앞으로도 '좋은 잠'의 가치를 널리 알릴 수 있도록 더 안전하고 좋은 제품을 만들기 위해 계속 노력할 것"이라고 했다.





