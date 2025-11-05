장애인복지·일자리·건강 한곳에…광주서 통합박람회 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시는 오는 7일 시청에서 장애인의 복지·일자리·건강 등 다양한 지원 정보를 통합해 소개하는 '2025 광주 장애인복지 통합박람회'를 연다.

'모두의 돌봄! 모두의 JOB! 모두의 건강!'을 주제로 열리는 이번 박람회는 장애인 복지, 일자리, 건강, 체육, 교육 등 일상생활에 필요한 정보를 제공한다.

'2025 광주 장애인복지 통합박람회' 포스터. 광주시 제공

행사는 광주시가 주최하고 광주장애인종합지원센터와 광주장애인직업재활시설협회가 공동 주관했으며, 광주장애인체육회가 협력했다. 올해는 분산 개최되던 '장애인 진로·직업 통합박람회', '사회서비스 통합박람회(장애인복지 분야 39개 부스 운영)' 등을 통합해 기관 간 협력과 복지자원 연계를 강화했다.

박람회에는 지역 장애인복지 기관·단체 94곳이 참여해 10개 분야(문화, 교육, 의료, 직업재활 등) 130개 부스를 운영한다. 장애인 생산품 전시·판매, 일자리 상담, 재활·운동 체험, 건강검진 등 다양한 프로그램이 마련됐다.





개막식은 오전 10시 남구 장애인 문화예술단 '그린앙상블'의 식전 공연으로 시작해 유공자 표창과 기념 퍼포먼스로 이어진다. 행사장에는 예술작품 전시, 포토존, 휴게존 등이 설치되며, '장애인복지 토크쇼', '명사특강', '뉴스포츠 체험' 등 시민 참여 프로그램도 운영된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

