배민, 외식업주 위해 인사이트 나눈다…'2025 배민파트너페스타'

외식업주 대상 무료 오프라인 행사

'우리 가게의 내일을 찾는 항해' 주제로 내달 8일 열려

배달의민족 운영사 우아한형제들은 대한민국 외식업계 종사자를 위한 무료 오프라인 행사 '2025 배민파트너페스타'를 내달 8일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 개최한다고 5일 밝혔다.

이날부터 참가 접수를 시작한 배민파트너페스타는 배민을 이용하는 파트너(외식업주)는 물론, 외식업계의 모든 종사자 및 예비 외식업주까지 누구나 참여할 수 있는 행사다. 배민은 2020년부터 진행해 온 '배민외식업컨퍼런스'를 올해부터 배민파트너페스타라는 이름으로 바꾸고, 한국외식업중앙회 등 기관들과 협력해 '외식업 전체가 함께 성장하기 위한' 협력의 장으로 행사를 확대 개편했다.

'우리 가게의 내일을 찾는 항해'라는 슬로건으로 열리는 이번 행사에서는 현장에 참석한 파트너 누구나 우리 가게에 딱 맞는 성장 해답을 찾을 수 있도록 ▲배움 ▲체험 ▲연결이라는 3가지 콘셉트로 프로그램을 구성했다. 우선 배움 공간에서는 배민의 비전과 배민파트너페스타에서만 공개하는 파트너 성장 전략을 만나볼 수 있다. 김범석 우아한형제들 대표는 '외식업의 미래를 함께 설계하는 플랫폼'으로서 배민의 내년도 비전을 파트너에게 공유한다. 또 백인범 우아한형제들 최고제품책임자(CPO)가 배민이 변화시키고 있는 기술 서비스와 고객 경험을 소개한다. 권용규 파트너성장센터장은 배민 파트너 업주, 김범석 대표와 패널토의를 통해 한 해 동안의 가게 운영을 돌아보며 배민 파트너 성장 방안에 대해 이야기하는 시간을 갖는다.

이와 함께 배민을 통해 눈에 띄는 성장을 이룬 파트너를 조명하는 '배민파트너어워즈'도 진행된다. 배민파트너어워즈는 단순한 매출 성과가 아닌 운영전략·고객경험·배달효율·노하우 등 다양한 관점에서 성장을 실현한 파트너를 발굴하는 시상식이다. 내부 데이터 기반 정량평가와 외부 전문가 심사를 통해 선정된 성공 사례를 소개해 다양한 인사이트와 동기 부여를 제공할 예정이다.

또 김삼희 한국외식업중앙회 한국외식산업연구원 본부장, 박현영 생활변화관측소 소장이 '2026 외식업트렌드와 가게 생존 전략'을 주제로 산업 전망을 제시한다. 두끼떡볶이 운영사 다른 두끼 김관훈 최고마케팅책임자(CMO)와 삼진어묵 박용준 대표는 '좋아하는 일을 업으로 삼는 법'을 주제로 강연을 펼칠 계획이다.

이외에도 정지선 셰프, 신동민 셰프 등 국내 최정상급 요리사들과 사철제 사군카페인 대표 등이 출연해 자신만의 실전 비법과 시그니처 메뉴를 공개하는 '라이브 쿠킹 스테이지', AI를 활용한 가게 운영 효율화, 고객관리, 마케팅 등 외식업 운영 혁신을 배울 수 있는 '노하우 스테이지' 등의 프로그램도 마련된다.

배민파트너페스타에서는 가게 운영에 바로 적용할 수 있는 서비스를 파트너들이 직접 보고 듣고 체험할 수 있는 공간도 운영된다. 파트너 의견을 바탕으로 발전한 배민의 기술과 서비스를 한 곳에서 체험할 수 있는 '배민파트너연구소'도 마련했다.





김범석 대표는 "현장의 경험과 배민의 노하우가 어우러지는 배민파트너페스타를 통해 외식업주들이 풍부한 실전 인사이트와 성장 전략을 얻어 가길 바란다"면서 "이번 행사가 배민이 파트너와 함께 신뢰를 다지는 또 하나의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

