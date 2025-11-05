셀트리온 "다중항체 신약 전임상서 엔허투 내성환자 치료 가능성 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'SITC 2025'서 CT-P72/ABP-102 전임상 결과 공개

HER2 표적 ADC 내성환자 치료 잠재력 확인

셀트리온은 5~9일(현지시간) 미국 메릴랜드에서 열리는 세계 최대 규모의 면역항암 학술행사인 'SITC 2025(미국면역항암학회)'에서 다중항체 신약 'CT-P72/ABP-102'의 전임상 결과를 발표한다고 5일 밝혔다.

CT-P72/ABP-102는 셀트리온이 미국 에이비프로(Abpro)와 공동 개발 중인 다중항체 면역항암제다. 세포 성장 등에 관여하는 'HER2(인간 상피세포 성장인자 수용체2) 단백질'을 발현하는 암세포와 면역세포인 T세포를 연결해 암세포를 제거하는 'T세포 인게이저(TCE)' 방식이다.

CT-P72/ABP-102의 전임상 연구에서는 HER2가 많이 발현된 세포주와 적게 발현된 세포주를 동시에 이식한 마우스 모델을 통해 HER2 고발현 종양 특이적인 높은 항종양 효과를 확인했다. 영장류를 이용한 독성 시험 결과에서도 고용량인 80㎎/㎏까지 특별한 부작용이 관찰되지 않는 등 전반적으로 CT-P72/ABP-102의 높은 안전성을 입증했다.

이 같은 HER2 고발현 종양 특이적 항종양 효과와 우수한 안전성은 CT-P72/ABP-102의 구조적 설계 때문이라는 게 셀트리온의 설명이다. CT-P72/ABP-102는 T세포가 HER2 저발현 정상 세포에 달라붙는 결합력을 낮춘 반면, HER2 고발현 암세포에는 특정해 반응하도록 결합력을 조절했다. 또 최적의 T세포 활성도를 갖도록 T세포에 있는 단백질 CD3와도 결합력을 성공적으로 조절했다.

이를 통해 독성 문제를 구조적으로 개선하고 동일 기전 치료제(HER2 타깃 TCE 방식 약물) 중 의약품의 독성 용량과 치료 유효 용량을 나타내는 치료지수(TI) 측면에서 우수성을 확인했다.

특히 HER2를 표적으로 하는 대표적인 항암제 '엔허투(ENHERTU, 성분명 트라스투주맙 데룩스테칸)'에 내성이 있는 암세포의 치료효과 비교 동물실험에서 CT-P72/ABP-102는 유의미한 종양성장억제능을 나타내며 기존 치료제 대비 새로운 치료 옵션이 될 가능성을 내비쳤다.

아울러 셀트리온은 이번 전임상 연구의 독창성과 면역치료 분야에 대한 기여도 등을 높게 평가받아 학회에 제출된 1300개 이상의 초록 중 'TOP 150'안에 선정되는 등 대외적으로 CT-P72/ABP-102의 우수성을 인정받게 됐다고 밝혔다. 이번 전임상 결과를 토대로 연내 국내외 주요 기관에 CT-P72/ABP-102의 1상 임상시험계획(IND)을 제출하고 본격적인 임상시험에 진입한다는 계획이다.





셀트리온 관계자는 "다중항체 항암신약 CT-P72/ABP-102는 전임상을 통해 우수한 효능과 안전성을 확인하며 이번 SITC 2025에서 'TOP 150' 연구로 선정되는 등 높은 관심을 받고 있다"며 "향후에도 임상을 성공적으로 진행해 기존 약물보다 우수한 '베스트 인 클래스(Best-in-Class)' 신약으로 개발할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





