AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평화경제특구 유치는 파주시민의 힘으로 완성

경기 파주시가 본격적인 평화경제특구 유치 준비에 돌입했다. 시는 평화경제특구 유치를 향한 파주시민의 염원을 하나로 모으기 위해 '평화경제특구 유치 시민추진단 2기'를 모집·운영할 계획임을 5일 밝혔다.

파주시, 평화경제특구 유치 시민추진단 2기 공개 모집 포스터. 파주시 제공

AD

시민추진단은 최병갑 파주시 부시장이 단장을 맡고, 평화경제특구 조성 업무를 담당하는 도시발전국장이 부단장으로 참여하며, 각계각층의 파주시민으로 구성돼 시민의 다양한 목소리를 들을 예정이다.

이번 2기 시민추진단은 2023년에 구성된 1기와 달리, 더 폭넓은 시민 참여를 위해 공개 모집 방식으로 단원을 구성할 예정이다. 모집 인원은 총 100명이며, 15세 이상으로 파주에 거주하거나 파주를 주생활권으로 하는 사람이면 누구나 신청할 수 있다.

시민추진단은 ▲경제 분과 ▲교육 분과 ▲사회·홍보 분과 ▲전문가 자문 분과 등 4개 분과로 구성되며, 평화경제특구 행정절차 진행 상황에 따라 분과별 목표에 맞춘 회의와 홍보 활동을 이어갈 예정이다. 자세한 모집 내용은 파주시청 누리집에 게시된 공개 모집 공고문을 통해 확인할 수 있다.

파주시는 이번 시민추진단 구성을 통해 2026년부터 본격화될 평화경제특구 지정 절차에 대비하고자 한다. 또한 시민들의 다양한 제안을 수렴해 파주만의 평화경제특구 유치 전략을 마련하고, 실질적인 준비 작업을 힘 있게 추진해 나갈 계획이다.





AD

한편, 평화경제특구는 2023년 제정·시행된 '평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률'에 따라 조성되는 특별구역으로, 지정 시 산업, 관광, 주거 등 다양한 분야의 대규모 복합개발이 가능하다. 이는 지역 경제 활성화는 물론, 대한민국 경제 성장에도 크게 기여할 것으로 기대된다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>