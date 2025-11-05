김동연 "윤석열 정부 3년이 민생파탄 원인…국민의힘 입 열개라도 할말없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 "윤석열 정부 3년의 역주행과 내란이 민생파탄의 원인"이라며 "국민의힘은 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 직격했다.

김동연 지사는 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "회복과 성장을 위해 고군분투하는 대통령에게 도움은 못 줄망정, 막말로 훼방하는 것은 공당의 도리가 아니다"고 비판했다.

김동연 경기도지사가 5일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

AD

그러면서 "이번 예산은 AI 전환, 돌봄, 지역 균형발전을 위한 전략적 투자"라며 "선도국가 도약의 골든타임을 놓쳐서는 안 된다"고 덧붙였다.

이어 "지금이 아니면 더 많은 재정투입으로도 불가능할지 모른다"며 "국민의힘은 이성을 되찾고 예산안 논의에 진지하게 임해야 한다"고 조언했다.





AD

앞서 국민의힘은 이달 초 경남도청에서 부산·울산·경남 지역 민생 예산정책협의회를 열고 현 정부의 경제정책, 특히 이재명 대통령의 내년도 예산안에 대해 강하게 비판하며 민생 파탄을 주장했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>