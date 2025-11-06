[2025 여성포럼]하나카드, 여성 리더 육성에 진심…성평등 기반 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제10회 아시아양성평등지수대상

리더육성부문 아시아경제 대표상

제10회 아시아양성평등지수대상 리더육성 부문에서 아시아경제 대표상을 받은 하나카드는 그룹 차원의 전략적 리더십 육성이 빛을 발했다.

6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '제10회 아시아양성평등지수대상 시상식‘에서 하나카드가 리더육성부문 아시아경제대표상을 수상하고 있다. 강진형 기자

AD

먼저 이사회 구성에서부터 사외이사 4명 중 절반인 2명을 여성으로 둬 고위 리더십에서부터 균형과 다양성을 갖췄다. 이는 양성평등지수 조사 대상 금융기업 37개사 중 가장 높은 비율이다. 아울러 신규 채용에서도 성별 균형을 유지했으며 관리직 중 여성 비율도 30%를 넘겼다.

하나금융그룹은 2021년부터 여성 리더 육성 프로그램인 '하나 웨이브스(Hana WAVEs)'를 운영하고 있다. 이 프로그램은 그룹 내 부점장급 직원 중 매년 약 30명의 예비 여성 리더를 선발해 체계적인 교육을 시행하고 전 기수의 코칭 및 멘토링 등을 진행해 전략적으로 리더를 육성한다. 지난 4년간 총 120명의 여성 리더가 이를 통해 배출됐다.





AD

아울러 하나카드는 여성 벤처 및 스타트업 육성을 위해 조성된 200억원 규모의 '하나금융그룹 가치성장펀드'에 참여해 총 20억원을 출자하고 성평등 기반 창업 생태계 조성에 기여하는 등 다양성·포용성 기반 확장에도 앞장서고 있다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>