7.2대 1 경쟁률 뚫은 中企 R&D 우수성과 50선

사업화·전략기술·재도전·공공혁신 등 4개 분야별 우수성과 선정

중소벤처기업부는 5일 '2025년 중소기업 R&D 우수성과 50선'에 선정된 기업을 발표했다. '중소기업 R&D 우수성과 50선'은 2023년부터 시작해 올해로 세 번째를 맞는 사업으로, 최근 5년간 중기부 R&D 지원사업을 성공적으로 완료하고 우수한 성과를 창출한 중소기업을 발굴·홍보하기 위해 추진하고 있다.

올해는 총 360개 기업이 신청해 7.2대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 이번에 선정된 기업규모는 ▲기술개발 과제의 사업화 성과가 우수한 기업 30개사 ▲ 전략기술 분야에서 글로벌 수준의 기술력을 확보한 기업 10개사 ▲ 경영 위기를 극복하고 재도전에 성공한 기업 5개사 ▲ 사회 불평등 완화 등 공공서비스 개선에 기여한 기업 5개사 등 총 50개사다.

선정된 기업에는 중기부 장관 표창과 함께 다양한 인센티브가 제공된다. 중소기업 R&D 자금 전담은행인 기업은행과 하나은행을 통해 저리 융자 및 전용 투자지원 프로그램 참여 기회를 부여하며, 해외시장 진출을 위한 글로벌 전시회 참가 지원, 인재 채용 전용관 입점, 후속 R&D 과제 참여 시 우대, 우수 사례집 제작 및 홍보 등의 혜택도 지원한다.

이번에 선정된 기업 사례를 보면 우선 사업화 분야의 판타룩스는 디스플레이의 휘도 균일성과 전력 효율을 향상시키는 회로 기술을 개발해 양산에 성공했다. 기술개발 과제를 통해 누적 매출 481억원, 수출 180억원을 달성했으며, 국내 시장은 물론 유럽과 미국 등 해외시장 진출도 활발히 추진하고 있다.

전략기술 분야의 피노바이오는 부작용을 줄이면서 치료 효과를 높일 수 있는 차세대 항체-약물접합체 제조를 위한 최적화된 링커 기술을 개발했다. 이를 통해 110억원의 투자유치와 21억원의 기술료 수익을 창출했으며, 향후 항암 화학치료의 패러다임 전환을 선도할 것으로 기대된다.

한계·재도전 분야에 선정된 새솔테크는 스마트폰 보급으로 주력사업이던 피처폰 개발이 중단되면서 한때 폐업 위기에 놓였으나, R&D 지원사업을 통해 자율주행에 필수적인 통신 보안 단말 소프트웨어 및 서버를 개발하는 등 기술 고도화와 상용화에 성공했다. 이를 바탕으로 매출이 2022년 4억3000만원에서 2024년 23억7000만원으로 증가하는 등 재창업에 성공한 기업이다.





아르고스다인은 공공혁신 분야에서 선정됐다. 드론 조종사의 도움 없이 재난, 보안, 산림 감시, 항공 측량, 실종자 수색 등 특수 임무를 수행할 수 있는 고정형 스테이션 기반 드론 무인 자동운영시스템을 개발했다. 이 기술은 공공분야의 드론 활용도를 높이는 동시에 착륙 정확도 향상과 스테이션 소형화를 통해 차량·선박 등 이동체에도 확대 적용이 가능할 것으로 기대된다.





