신세계그룹 쓱데이, 여행·숙박 단독 특가 기획전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계그룹 계열사 6곳·제주항공 참여

9일까지 겨울 여행·항공·숙박 단독 특가 판매

신세계그룹이 오는 9일까지 진행되는 쓱데이 기간 해외여행 상품과 항공권, 국내 호텔 숙박권을 단독 특가에 판매한다고 5일 밝혔다.

참여사는 SSG닷컴, G마켓, 신세계백화점, 신세계라이브쇼핑, 조선호텔앤리조트, 굳닷컴(신세계까사 온라인플랫폼) 등 6곳이다. 이외에도 제주항공과 '쓱데이 기념 국제선 특가' 이벤트를 진행해 일본, 중국, 동남아 등 국제선 편도 항공권을 저렴하게 선보인다.

신세계그룹이 오는 9일까지 진행되는 쓱데이 기간 해외여행 상품과 항공권, 국내 호텔 숙박권을 단독 특가에 판매한다고 5일 밝혔다. 신세계 제공

AD

먼저 SSG닷컴은 6일 20시 '쓱라이브'로 그랜드 조선 제주 숙박권을 22만원대부터 판매한다. 객실 뷰 업그레이드, 연박 할인, 쓱머니 7% 적립 등 추가 혜택도 준비했다.

G마켓은 빅스마일데이 여행상품 구매 시 최대 30만원까지 할인하는 10% 할인쿠폰을 제공한다. 5일에는 스카이베이 경포와 나트랑 빈펄 자유여행을, 6일에는 괌 츠바키타워, 푸켓 패키지, 서울랜드 시즌권을 판매한다.

신세계백화점의 여행 큐레이션 플랫폼 '비아신세계'에서는 쓱데이 특별 기획전을 열고 캐나다 오로라 여행을 선보인다. 비즈니스 항공편, 랜드마크 호텔 숙박 등이 포함된 프리미엄 상품을 1000만원대에 판매한다.

신세계라이브쇼핑은 6일 홍콩·마카오 4일 여행상품을 59만9000원부터, 이어 7일과 8일에는 장가계 4·5·6일 시그니처 여행상품을 69만9000원부터 판매한다.

조선호텔앤리조트는 쓱데이 기간 9개 호텔의 객실 상품을 최대 70% 할인하고 뷔페 및 파인다이닝 레스토랑을 최대 20% 할인한다. 대표 상품으로 레스케이프 아틀리에 스위트 객실 1박과 조식 2인과 해피아워 혜택이 포함된 패키지를 정상가 대비 67% 할인한 39만6000원부터, 웨스틴 조선 부산 객실 1박과 까밀리아 조식 2인 패키지를 64% 할인한 33만원부터 구매할 수 있다.

신세계까사의 온라인플랫폼 굳닷컴은 일본 온천 여행, 아이슬란드 오로라 여행 등 겨울 감성여행을 테마로 한 10여개 상품을 선보인다. 행사 기간 내 예약을 확정한 고객 전원에 굳닷컴 10만 포인트도 제공한다.

제주항공과 쓱데이 공동 프로모션도 진행한다. 45개 노선 항공권 특가, 국제선 노선별 최대 6% 할인, 카카오페이 결제 시 최대 2만원 할인혜택을 마련했다. 또 제주항공 이벤트 페이지에 쓱데이 응원댓글을 작성하면 추첨을 통해 총 135명에게 조선호텔 숙박권, 신세계상품권 등의 경품을 제공한다.





AD

신세계그룹 관계자는 "이번 쓱데이 여행 특가전은 겨울 비수기 시즌에 가장 합리적으로 쉼과 여행을 준비할 수 있는 기회"라며 "신세계그룹사가 준비한 자체 기획전에 항공사 제휴까지 더해 더 다채롭고 풍성한 혜택을 경험하실 수 있을 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>