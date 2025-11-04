네덜란드, 3500년 전 약탈 이집트 유물 무상 반환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스호프 총리 "대통령 기뻐해…상징적 의미 커"

네덜란드 정부가 '아랍의 봄' 혼란기에 불법 반출된 고대 이집트 유물을 대가 없이 반환하기로 했다.

네덜란드가 돌려줄 예정인 3500년 전 고대 이집트 유물. 사진 네덜란드 정보·문화유산조사청(Information and Heritage Inspectorate)

4일(현지시간) 더치뉴스 등 현지 언론에 따르면, 딕 스호프 네덜란드 총리는 지난 2일 카이로에서 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 회담 후 "3천500년 전 제작된 고대 이집트 석상을 이집트에 돌려주기로 했다"고 발표했다.

이번에 반환되는 유물은 '이집트의 나폴레옹'으로 불리는 투트모세 3세 시대의 고위 관리 조각상으로, 2011~2012년 '아랍의 봄' 혼란기에 이집트에서 사라졌던 것이다. 2022년 네덜란드 마스트리흐트의 전시회에서 모습을 드러낸 뒤, 불법 반출 사실이 확인되자 중개인이 소유권을 포기했다.

스호프 총리는 "이번 조치는 상징적 의미가 큰 무상 반환이며, 엘시시 대통령이 매우 기뻐했다"고 밝혔다. 그는 "엘시시 대통령은 약탈 문화재를 회수하고 불법 거래에 맞서는 일의 중요성을 거듭 강조했다"고 덧붙였다.

네덜란드 문화부는 연말까지 네덜란드 주재 이집트 대사에게 유물을 인계할 예정이다. 반환된 유물은 최근 개관한 '이집트 대박물관'에 전시될 가능성이 높은 것으로 전해졌다.





이집트 기자 지역에 위치한 이 대박물관은 단일 문명에 헌정된 세계 최대 규모의 고고학 시설로, 20년에 걸쳐 완공됐으며 6천 년에 걸친 이집트의 역사를 담은 유물 10만여 점을 소장하고 있다.





