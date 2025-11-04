태백시, 안전보안관 대상 재난안전체험교육 실시…안전 대응 역량 강화

강원도 태백시(시장 이상호)는 4일 한국안전체험관에서 안전보안관을 대상으로 '2025년 안전보안관 재난안전체험교육'을 실시했다.
안전보안관은 국민 주도형 안전문화 확산을 위해 도입된 제도로, 주로 생활 속 위험요소를 발견해 '안전신문고'를 통해 신고·개선하는 역할을 담당한다.
이번 교육은 △안전신문고 가입 및 신고 절차 △계절별 안전예방 요령 △신고 우수사례 공유 △소방 및 재난대응 체험 등 실전형 프로그램으로 구성됐다. 이를 통해 안전보안관들의 현장 대응 역량을 높이고, 지역 내 안전문화 확산 기반을 다지는 데 중점을 두었다.
태백시 관계자는 "이번 교육을 통해 안전보안관들이 지역의 안전지킴이로서 실질적인 역량을 발휘하길 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 교육과 지원을 통해 생활 속 안전 사각지대를 해소하고, 모두가 안심할 수 있는 안전도시 태백을 만들어가겠다"고 말했다.
한편, 태백시는 지역의 여건을 잘 알고 전문성을 가진 재난안전분야 민간단체 회원 및 통·반장 등 33명을 대상으로 안전보안관을 임명·운영하고 있다.
태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
