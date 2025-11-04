인제군, 공무원 생성형 AI 용량제 서비스 '인제군 AI GPT' 도입

인제군, 챗GPT·제미나이 등 9개 모델 상황별 선택
스마트 행정 구현 가속…책임 있는 공공 AI 활용체계 구축 방침
강원도 인제군이 행정 업무의 효율성을 높이고 직원들의 AI 활용 역량을 강화하기 위해 챗GPT, 제미나이 등 다양한 생성형 인공지능(AI)을 행정 전반에 활용한다.
군은 지난 10월 27일 조직 단위 사용량에 따라 비용을 지불하는 생성형 AI 용량제 서비스 '인제군 AI GPT'를 도입해 업무에 적용한다고 밝혔다. 도입에 앞서 전 직원을 대상으로 교육을 실시해 원활한 활용을 지원하는 등 적극적인 대응에 나섰다.
군에 따르면 사전 실시한 생성형 AI 활용 현황 조사 결과, 이미 AI를 업무에 활용 중인 직원 56%, 유료 버전이 제공될 경우 활용 의향을 밝힌 직원은 81%로 나타났다.
'인제군 AI GPT'는 기존의 구독형 서비스와 달리 챗GPT, 제미나이, 클로드, 퍼플렉시티, 라마, 미스트랄AI, 그록 등 9개 모델을 상황에 따라 선택적으로 사용할 수 있다. 예를 들어 문서작성과 요약에는 클로드, 실시간 검색에는 퍼플렉시티와 제미나이, 사회관계망서비스(SNS)최신 트렌드 분석에는 그록 등 각 모델의 특화 기능을 업무 성격에 맞춰 활용할 수 있다.
군은 AI를 사용하는 전 직원이 이용약관 동의서를 통해 정보보안과 개인정보 보호, AI 윤리를 준수하도록 하고 △민감정보 입력 금지 △생성물 검증 및 출처 명기 △편향·허위 정보 차단 등 공공기관 특성에 맞춘 관리 원칙을 철저히 이행한다는 방침이다. 이를 통해 안전하고 책임 있는 AI 행정문화를 정착시키고, 전 직원이 AI를 실무에 적극 활용할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.
최상기 인제군수는 "이번 생성형 AI 도입은 인제군이 스마트 행정으로 도약하는 전환점이자, 직원들이 대화형 시스템을 통해 업무를 혁신하고 군민에게 더 신속하고 정확한 행정 서비스를 제공할 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 시대 흐름에 발맞춰 AI를 활용한 다양한 업무 혁신 방안을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.
인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
