최혜경 광주시소상공인연합회장, 소상공인 육성 공로 '대통령 표창' 수상

광주시소상공인연합회 최혜경 회장이 지역 소상공인 육성과 상생 지원에 기여한 공로를 인정받아 '2025 대한민국 소상공인대회'에서 대통령 표창을 수상했다.

광주시소상공인연합회 최혜경 회장이 지역 소상공인 육성과 상생 지원에 기여한 공로를 인정받아 '2025 대한민국 소상공인대회'에서 대통령 표창을 수상하고 있다. 경기 광주시 제공

시상식은 지난달 31일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 '2025 대한민국 소상공인대회'에서 진행됐다. 이번 행사는 중소벤처기업부가 주최하고 소상공인연합회 및 소상공인시장진흥공단이 공동 주관했으며 '오늘을 여는 소상공인, 내일을 잇는 대한민국'을 주제로 전국의 소상공인과 관계자들이 함께했다.

최혜경 회장은 광주시소상공인연합회를 이끌며 골목형 상점가 등록, 스마트 상점 전환, 폐업지원 등 실질적 지원 사업을 주도하는 등 현장 중심의 소상공인 정책을 적극 추진해왔다. 또한, 소상공인의 경영 안정과 자생력 강화를 위한 다양한 프로그램을 발굴하며 지역 상권 활성화와 상생 문화 확산에 앞장서 왔다는 점에서 높은 평가를 받았다.

최 회장은 "이 상은 제 개인이 아니라 광주시 소상공인 모두가 함께 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 현장에서 목소리를 듣고, 함께 성장할 수 있는 지원체계를 더욱 공고히 하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.





한편, 광주시소상공인연합회는 이번 수상을 계기로 지역 소상공인의 권익 보호와 경쟁력 강화를 위한 사업을 한층 강화해 나갈 계획이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

