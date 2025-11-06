[2025 여성포럼] 李대통령 "사회적 조건과 관계 없이 함께 성장하는 세상 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령 축사

이재명 대통령이 6일 "성별, 나이, 배경, 학력 등 어떠한 사회적 조건과 관계없이 누구나 자신의 꿈과 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 사회, 모두가 함께 성장하며 행복한 세상을 만들기 위해 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인이 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에서 이재명 대통령 축사를 대독하고 있다. 2025.11.6 김현민 기자

이 대통령은 이날 서울 소공동 롯데호텔에서 아시아경제가 주최한 '2025 여성리더스포럼' 서면 축사를 통해 이같이 언급하며 "특히 우리 여성들이 사회 각 분야에서 당당히 목소리를 내며 중심 역할을 수행할 수 있도록 힘껏 응원하고, 아낌없이 지원하겠다"고 약속했다. 이날 포럼은 ''여성, 대전환을 주도하라'라는 주제로 열렸고, 이 대통령 축사는 강유정 대통령실 대변인이 대독했다.

이 대통령은 혁신과 변화의 중심에 여성이 있으며 여성 리더들의 발자취가 더욱 공정하고 평등한 사회로 나아가는 원동력이 되고 있다고 강조했다.

이 대통령은 "오늘날 혁신과 변화의 중심에는 여성이 있다"면서 "풍부한 창의력과 따뜻한 감수성, 사회와 사람을 바라보는 섬세한 시각은 우리 공동체에 긍정적인 영향을 끼치고 있다"고 평가했다.





그러면서 "여성 리더들의 용기와 성취의 발자취는 희망의 상징이 돼, 대한민국이 더욱 공정하고 평등한 사회로 나아가는 원동력이 되고 있다"며 "이번 포럼이 연대와 협력의 소중함을 새롭게 일깨우는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

