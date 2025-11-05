인플루언서센터, 마케팅 에이전시 부분 ‘포브스 최초 수상’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 인스타 협찬 구조 혁신

- 글로벌 브랜드들의 협찬 허브로 성장

최근 포브스 코리아가 발표한 '글로벌 광고 에이전시 부문 최초 수상 기업'에 글로벌 인플루언서 마케팅 플랫폼 인플루언서센터가 이름을 올렸다. 이번 선정은 광고·마케팅 업계에서도 최초로 기록된 쾌거로, 인플루언서 마케팅의 구조적 혁신을 이끈 대표 기업으로서 마케팅 업계의 입지를 굳건히 했다.

인플루언서센터는 2022년 미국에서 설립된 글로벌 광고 에이전시로, 인스타그램을 비롯한 주요 SNS 플랫폼에서 브랜드 협찬 캠페인을 데이터 기반으로 정교하게 설계하며 급성장했다.

미국과 일본을 거쳐 한국 시장까지 빠르게 진출한 이후, 2024년 한 해에만 파트너 인플루언서에게 지급된 누적 협찬 금액이 31억 원을 돌파하는 등 폭발적인 성장세를 이어가고 있다.

기존의 상위 인플루언서 중심 구조를 넘어 운동선수, 일반인, 신흥 크리에이터 등 비전통 영역까지 협찬 기회를 개방한 점도 업계의 주목을 받는다. 이로써 다양한 인플루언서들이 글로벌 브랜드 캠페인에 참여할 수 있는 열린 생태계를 만들어냈으며, 이는 협찬 시장 전반의 진입장벽을 낮추고 새로운 경쟁 구도를 형성했다는 평가다.

또한, 인플루언서센터는 단순한 노출이나 팔로워 수보다 구매 전환율, 재구매율 등 실질적인 마케팅 성과를 핵심 지표로 삼고, 브랜드가 실제 매출로 이어질 수 있는 성과 중심형 캠페인 시스템을 구축했다. 이러한 접근은 글로벌 브랜드와 인플루언서 모두에게 높은 신뢰를 얻으며, 현재 수많은 기업들이 인플루언서센터를 지속 가능한 협찬 파트너로 선택하고 있다.

업계 전문가들은 "인플루언서센터는 광고 대행의 틀을 넘어, '협찬 중심의 인플루언서 생태계'를 정립한 혁신 기업"이라며 "이번 포브스 코리아 선정은 글로벌 마케팅 패러다임이 변화하고 있음을 보여주는 상징적 사건"이라고 평가했다.

또 다른 평론가는 "인플루언서센터의 인스타그램 중심 협찬 구조와 정교한 데이터 매칭 시스템은 앞으로 글로벌 광고 시장의 표준이 될 가능성이 높다"고 덧붙였다.





인플루언서센터 관계자는 "이번 포브스 코리아 선정은 고객사와 파트너 인플루언서들의 신뢰 덕분에 가능했다"며 "앞으로도 혁신적인 협찬 시스템을 통해 글로벌 시장에서 영향력을 더욱 확장해 나가겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

