더마픽스, ‘할인광’과 함께 역대급 할인 진행… 최대 83% 파격가 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

프리미엄 콜라겐 전문 브랜드 '더마픽스(DERMAFIX)'가 11월 5일부터 11월 11일까지 유튜브 웹예능 '할인광'을 통해 최대 83%의 창사 이래 가장 높은 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.

할인광(제작사 솔로몬코드)은 방송인 황광희가 진행하는 인기 유튜브 예능으로, 브랜드 직원이 직접 할인 기획을 제안하고 경쟁하며 시청자에게 최고의 할인가로 제품을 제공하는 프로그램이다.

이번 더마픽스 편은 브랜드 창사 이래 최대 규모의 할인 행사로, '해줄지니(리얼&비타)'팀 과 '오타쿠(히알&시카)' 팀으로 구성되어 더마픽스의 우수한 제품들을 유쾌하게 소개하며 파격적인 할인가를 제시하였다.

대표 제품인 더마픽스 콜라겐팩은 특허 콜라겐 원료와 임상으로 입증된 피부 개선 효과를 바탕으로, 피부 속까지 촘촘하게 흡수되는 고기능성 콜라겐팩이다. 이번 행사에서는 8매입 제품을 무려 74% 할인된 가격인 19,200원에 만나볼 수 있다.

이외에도 고가의 기초 제품은 균일가 8,900원 멀티 스틱밤은 5,900원에 판매하며 고품질 콜라겐 케어 제품을 합리적인 가격에 경험할 수 있는 기회가 제공된다.

더마픽스 관계자는 "광희씨의 유쾌하면서도 신뢰감 있는 이미지가 브랜드와 잘 맞아 이번 협업을 추진하게 됐다"며 "이번 프로모션을 통해 더 많은 소비자들이 더마픽스의 고기능성 콜라겐 제품을 경험하길 바란다"고 전했다.





AD

한편, 이번 할인 이벤트는 유튜브 채널 '할인광' 관련 영상 공개와 동시에 시작되며, 기초 제품의 경우 한정 수량으로 진행되어 조기 종료될 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>