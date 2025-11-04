한국, 세계도핑방지기구 이사국 5회 연속 선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리나라가 세계도핑방지기구(WADA) 이사국으로 5회 연속 선출돼 2028년까지 이사국으로 활동한다.

문화체육관광부는 한국 정부가 세계 도핑 방지 업무의 최상위 기구인 WADA의 이사회 이사국에 5회 연속으로 선출됐다고 4일 밝혔다.

WADA 이사회는 세계 도핑 방지 정책과 주요 사업을 심의·결정하는 최고 의사결정기구다. 아시아 지역에는 총 4개의 이사국 자리가 배정돼 있으며, 현재 한국과 함께 일본, 중국, 사우디아라비아가 이사국으로 활동하고 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 지난 8월25일 국회에서 위톨드 반카 세계도핑방지기구(WADA) 회장과 면담을 마치고 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

한국은 1999년 WADA 창설 때부터 2006년까지 이사국으로 활동했으며, 2014년에 이사국으로 복귀한 후 계속 재선출돼 현재까지 활동하고 있다. 이사국의 임기는 3년이다. 이번 재선출로 한국은 2028년까지 세계도핑방지기구 이사국으로 활동하게 됐다. 이사직은 문체부 김대현 제2차관이 수행할 예정이다.

오는 12월에는 WADA 총회가 아시아 최초로 부산에서 열린다. WADA 총회는 6년 주기로 열리는 반도핑 분야 최대 규모의 국제회의다. 이번 회의에서는 WADA 회장, 국제올림픽위원회(IOC) 위원 등 국제스포츠기구 리더들과 전 세계 정부 대표들이 참석한 가운데, 향후 6년간의 세계 반도핑 정책 방향과 주요 전략을 논의한다.





문체부 정책 담당자는 "우리나라의 WADA 이사국 연임과 부산 총회 개최는 반도핑 국제협력을 강화하고, 스포츠의 청렴성과 공정성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "정부는 총회가 성공적으로 개최될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

