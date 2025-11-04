크래프톤, 3분기 누적 영업이익 1조원 돌파…"인도·AI 투자 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 8706억원, 영업이익 3486억원

"인도시장 공략, 'AI First' 기업 전환"

크래프톤은 올해 3분기 연결재무제표 기준 매출 8706억원, 영업이익 3486억원을 달성했다고 4일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 각각 1513억원(+21%), 242억원(+7.5%) 증가했다.

올해 1~3분기 누적 실적은 매출 2조4069억원, 영업이익 1조519억원으로 사상 최고치를 경신했다. 3분기 만에 누적 영업이익이 1조원을 넘어선 건 창사 이래 처음이다.

사업 부문별로는 PC 3539억원, 모바일 4885억원, 콘솔 102억원, 기타 180억 원이다. 특히 PC 플랫폼은 '펍지: 배틀그라운드' 지식재산권(IP)을 중심으로 전년 동기 대비 29% 성장하며 분기 최대 매출을 기록했다. 에스파와 지드래곤, 부가티 등과의 컬래버레이션 콘텐츠를 연이어 선보이며, 화제성과 트래픽 상승세의 선순환을 이끈 것이 주효했다고 크래프톤은 분석했다.

'배틀그라운드 모바일'의 인도 버전 '배틀그라운드 모바일 인디아'(BGMI) 역시 분기 매출 최대치를 달성했다. 기타 매출은 넵튠의 애드테크 부문 광고 실적이 반영되며 전년 동기 대비 131% 상승했다.

크래프톤은 배틀그라운드의 견조한 트래픽을 기반으로 펍지 IP 프랜차이즈 성장에 더욱 속도를 낼 방침이다. 언리얼 엔진 5로 업그레이드, 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 확장을 통해 '배틀그라운드'를 하나의 게임플레이 플랫폼으로 전환한다는 계획이다.

크래프톤은 현재 신규 게임 프로젝트 11개를 가동 중이라며, 5개년 중장기 계획에 따라 신규 프랜차이즈 IP 발굴을 지속하고 있다고 전했다. 오픈 월드 생존 제작 장르의 신작 '팰월드 모바일'은 오는 13일 부산에서 열리는 국제 게임 전시회 지스타(G-STAR)에서 최초 공개한다.

중장기 성장 키워드로는 '인도'와 '인공지능(AI)'을 꼽았다. BGMI가 인도 시장에서 입지를 다지는 가운데 크래프톤은 누적 3000억원 규모의 투자 진행을 통해 현지에서 신규 IP 발굴에 주력한다. 또 지난 3월 인수한 인도 게임사 노틸러스 모바일의 '리얼 크리켓 24'를 향후 직접 퍼블리싱하고, 스포츠 라이선스 획득도 추진한다.

'AI 퍼스트' 기업으로의 전환에도 박차를 가한다. 크래프톤은 1000억원 규모를 투자해 그래픽처리장치(GPU) 클러스터를 구축하고, 조직 구조와 업무 방식의 근본적인 변화를 모색할 계획이다





아울러 SK텔레콤과의 컨소시엄을 통해 5000억 파라미터 규모의 독자 파운데이션 모델을 개발하고, 이를 통해 사람처럼 상호작용할 수 있는 캐릭터 'CPC(Co-Playable Character)'를 고도화할 방침이다. CPC 기술이 적용된 '펍지 앨라이(Ally)'는 펍지 내 아케이드 모드를 통해 내년 상반기 처음으로 선보일 예정이다.





