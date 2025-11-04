국내 최고 헤어브랜드 찾아다닌다… 경남정보대, 준오헤어쇼·에비뉴준오 견학

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남정보대학교 헤어디자인과가 국내 최고 수준의 미용 산업 현장을 직접 체험하는 프로그램을 운영하며 학생 역량 강화에 나섰다.

헤어디자인과 재학생들은 지난 10월 28일부터 29일까지 서울 서초구 aT센터에서 열린 '제63회 준오 헤어쇼'를 참관했다. 세계적인 미용 전문가들과 경남정보대 졸업생 선배들이 참여한 이 행사는 세계적으로 손꼽히는 규모의 헤어쇼이다.

현장체험 프로그램에 참여한 경남정보대 헤어디자인과 학생들.

학생들은 청담동 에비뉴 준오와 준오아카데미, 1000평 규모의 아이디헤어 등 국내 대표 헤어브랜드를 차례로 방문해 산업 현장을 직접 둘러봤다. 현장에서 근무 중인 졸업생들과 간담회를 통해 진로에 대한 비전을 구체화하는 시간도 가졌다.





유은주 학과장은 "경남정보대 헤어디자인과는 국내 최고 헤어브랜드들과 취업 약정형 주문식 교육과정 운영을 체결하고 있으며 RISE 사업과 연계한 다양한 프로그램을 운영하고 있다"며 "현장형 전문 인재 양성을 위해 최선을 다하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

