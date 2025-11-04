이수화학, 베트남 스마트팜 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이수화학이 동남아 시장에서 본격적인 한국산 딸기 현지 생산 모델 구축에 나섰다.

이수화학은 베트남에서 현지 파트너사 주영건설과 공동 설립한 합작법인 '주영-이수 퓨처 그로우(Ju Young-ISU Future Grow)'가 수직농장 준공식을 개최했다고 4일 밝혔다. 연중 생산이 가능한 밀폐형 실내 농장으로, LED 인공광과 수경재배, 온·습도 자동제어 시스템을 갖췄다.

농장 규모는 약 220㎡로, 이동식 재배대 시스템을 통해 연간 10t 이상 생산하는 것을 목표로 하고 있다. 화학 식물보호제를 사용하지 않는 친환경 관리 체계를 도입했다. 초기 수확물은 평균 중량과 당도 측면에서 상품성을 확보했다. 올해 말까지 상품화와 유통 테스트를 마친 뒤 현지 프리미엄 식품매장과 호텔 등에 납품할 계획이다.

베트남의 한국산 신선 딸기 수입 규모는 2023년 기준 약 650t으로, 싱가포르·홍콩·태국에 이어 네 번째로 크다. 이수화학은 현지 생산을 통해 수입 대체와 공급망 효율화 등을 점검한다.

이수화학 관계자는 "호찌민에서 1시간 거리에 수직농장이 있다"며 "수확 후 빠르게 공급할 수 있다"고 말했다.

이어 "초기 시장성 검증은 물론 주영건설과 2차 사업 부지 확보도 마쳤다"며 "베트남 내 생산·공급이 안정화되면 동남아와 중동 지역으로의 확장도 검토하겠다"고 덧붙였다.





AD

이수화학은 앞으로 재배설비와 생산 안정화, 자동화 기술 도입을 통해 품질 고도화와 원가 절감을 추진, 수직농장의 수익성을 확보한다. 재배 레시피, 데이터 확보, 운영 체계 효율화에 집중해 사업 확대 기반을 마련한다.

주봉진 이수화학 대표(왼쪽 네번째)와 현주영 주영건설 대표(왼쪽 두번째) 등 관계자가 베트남 딸기 수직농장 준공식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 이수화학.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>