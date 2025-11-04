두산에너빌리티, 국내 첫 상업용 원전 '고리 1호기' 해체 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한수원과 '비관리구역 해체공사 계약' 체결

가동 후 47년 만…국내 원전 해체 첫 단추

향후 글로벌 해체 시장서 발 넓힐 전망

두산에너빌리티가 국내 첫 상업용 원전인 고리 1호기의 해체 공사를 시작한다.

두산에너빌리티는 4일 한국수력원자력(한수원)과 '고리 1호기 비관리 구역 내부·야드 설비 해체공사' 계약을 체결했다고 밝혔다. 이날 서울 한수원 방사선보건원에서 열린 계약식에는 조석진 한수원 기술부사장과 김종두 두산에너빌리티 원자력 비즈니스그룹장 사장 등 관계자들이 참석했다.

정철상 HJ중공업 전무(왼쪽부터), 조석진 한국수력원자력(한수원) 기술부사장, 김종두 두산에너빌리티 사장, 전호광 한전KPS 부사장이 4일 서울 한수원 방사선보건원에서 열린 ‘고리 1호기 비관리구역 내부·야드 설비 해체공사’ 계약 체결식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 두산에너빌리티

AD

이번 사업은 지난 6월 고리 1호기 해체 최종계획이 승인된 이후 처음 진행되는 해체 공사다. 국내 원전 해체의 첫 단계를 여는 상징적인 프로젝트라는 평가를 받는다. 1978년 가동을 시작한 고리 1호기는 2017년 영구정지 이후 약 8년 만에 해체 작업에 들어간다.

두산에너빌리티는 HJ중공업, 한전KPS와 함께 컨소시엄을 구성해 2028년까지 공사를 수행한다. 방사선 노출이 없는 비관리 구역 설비를 대상으로 터빈과 배관 등 2차 계통 설비를 순차적으로 해체할 예정이다.

김종두 두산에너빌리티 사장은 "국내 원전 해체의 첫발을 두산에너빌리티가 맡게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "수십 년간 쌓아온 기술력과 경험을 바탕으로 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

두산에너빌리티는 이번 사업을 계기로 향후 확대될 글로벌 원전 해체 시장에서 입지를 강화할 계획이다. 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 전 세계 영구 정지된 원전은 현재 214기에서 2050년까지 588기로 늘어날 전망이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>