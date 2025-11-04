휴젤, 3분기 매출 1059억원…두분기 연속 1000억원대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영업이익 474억원, 순이익 380억원

휴젤이 연결재무제표를 기준으로 올해 3분기 매출액 1059억원, 영업이익 474억원, 순이익 380억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 매출총이익률은 77%, 영업이익률은 45%에 달했다.

톡신과 필러 합산 매출 중 수출 비중은 80%에 달했으며, 두 품목 3분기 해외 매출은 전년 동기 대비 11%대 늘어난 726억원을 달성했다. 이 가운데 글로벌 빅4 시장(미국·중국·유럽·브라질)에서의 비중이 전체 매출의 약 45%를 차지하며 실적 견인차 역할을 했다.

품목별 3분기 매출을 살펴보면 톡신(보툴렉스)은 602억원, 필러(더채움·바이리즌)는 302억원으로 나타났다. 화장품(웰라쥬·바이리즌BR)의 경우 전년 동기 대비 65% 증가한 149억원으로 집계됐다.

캐리 스트롬 휴젤 글로벌 CEO는 "글로벌 톡신 시장의 80%를 차지하는 미국·중국·유럽·브라질 빅4 지역을 중심으로 매출 성장과 점유율 확대 흐름을 이어가고 있어 매우 고무적"이라고 말했다.





장두현 휴젤 한국 CEO는 "3분기를 시작으로 국내외 의료진 대상 학술 세미나 개최와 소비자 대상 마케팅 활동에 주력하고 있다"며 "기업 및 제품 경쟁력 기반과 두 분기 연속 1000억원대 매출을 달성한 만큼, 시장 내 확고한 경쟁 우위를 입증할 것"이라고 했다.





