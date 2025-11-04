인크로스, 2025년 3분기 실적 발표…"매출액 130억원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK스퀘어 관계사인 디지털 광고 전문 기업 인크로스는 4일 연결 기준 올해 3분기 매출액이 130억1200만원으로 전년 동기 대비 1.9% 감소했다고 밝혔다.

전년 대비 성장세가 두드러졌던 올해 2분기와 유사한 수준을 유지하며 시장 둔화 속에서도 안정적으로 실적을 방어했다. 영업이익은 36억4700만원으로 32.0% 감소했다.

광고사업 부문은 취급고 1409억4200만원으로 전년 동기 대비 1.2% 감소했다. 공공·통신·화장품·의료/건강 업종을 중심으로 견조한 광고비 집행이 이어졌다. 하지만 게임 및 수송 업종에서 광고비가 조정된 데 따른 영향이다. 인크로스는 신규 광고주 직영업 확대와 자회사 마인드노크와의 협업을 통한 통합 광고 서비스를 본격화하며 성과와 효율을 동시에 높이는 캠페인 운영 체계를 강화하고 있다.

커머스 사업은 티딜 맞춤형 문자 발송의 한시적 중단 여파가 3분기까지 이어졌음에도, 클릭 리워드 광고상품과 함께 현대샵·홈닉 운영 성과를 극대화하며 거래액 465억5400만원을 기록했다. 전년 동기 대비 18.3% 성장한 수치다. 회사는 4분기에도 거래액 성장세 지속을 목표로 광고·콘텐츠·데이터를 결합한 고객 맞춤 커머스 사업을 더욱 강화할 계획이다.

AI 기반 콘텐츠 마케팅 플랫폼 '스텔라이즈'는 현재 신규 집행이 꾸준히 이어지고 있으며, 하반기 들어 제안이 대폭 증가하며 높은 성장 가능성을 나타내고 있다.

인크로스는 크리에이터 및 캠페인 성공사례 확보에 속도를 내는 한편, 플랫폼 고도화를 위한 기능 강화 및 개편을 진행 중이다. 3분기에는 '포트폴리오 어시스턴트' 기능을 도입해 플랫폼 내에서 인공지능(AI) 기반 브랜디드 콘텐츠 기획을 지원, 광고주가 빠르게 컨셉을 잡고 실행안을 검토할 수 있도록 했다.





손윤정 인크로스 대표는 "올해 3분기는 광고시장의 영업 환경 변화로 인해 전년 동기 대비 실적이 다소 부진했다"며 "시장의 빠른 변화에 대응하기 위해 성과와 효율을 극대화하는 서비스를 제공하고, AI 활용 역량을 강화함으로써 수익성 중심의 성장 기반을 재정비하고 있다"고 말했다. 이어 "4분기와 2026년에는 광고와 커머스 사업의 경쟁력을 더욱 높여 한 단계 도약하는 성과를 만들겠다"고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

