해진공, '한국물류대상 국무총리 표창'…해운물류 경쟁력 강화 공로

한국해양진흥공사는 3일 한국통합물류협회가 주최하고 국토교통부가 후원하는 '한국물류대상' 정부포상 시상식에서 국무총리 표창을 받았다고 5일 밝혔다. 올해 33회차를 맞이한 한국물류대상은 국토교통부가 매년 11월 1일 물류의 날에 물류산업 발전에 공헌한 물류 분야 종사자들에게 주어지는 국내 물류 분야 최고 권위의 정부포상이다. 한국해양진흥공사는 해운물류 경쟁력 강화 및 공급망 안정화 공로를 인정받아 표창을 받았다.

3일 열린 제33회 한국물류대상 시상식에서 윤상호 한국해양진흥공사 본부장(오른쪽)이 국무총리 표창을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. 해진공

안병길 해진공 사장은 "최근 전 세계적으로 물류 공급망의 불안정성이 커지면서 국가 물류 경쟁력 확보가 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "앞으로도 공사는 금융 전문성과 물류업에 대한 이해를 바탕으로 우리 물류산업이 글로벌 강자로 도약할 수 있도록 실질적인 지원을 아끼지 않고, 국가적 차원의 물류 공급망 안정화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

