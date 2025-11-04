광주시 ‘장애물 없는 건축물’ 0.3%…말뿐인 포용도시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BF 인증 건축물 486동에 그쳐

조례 10년째 개정 없고 공시도 미이행

정다은 시의원 “민간 참여 유도할 지원 필요”

광주시가 '장애인친화도시'와 '고령친화도시'를 내세우고 있지만, 정작 장애인과 노인 등 이동약자를 위한 '장애물 없는 생활환경(BF·Barrier-Free)' 인증 건축물은 전체의 0.3%에 그친 것으로 드러났다.

정다은 광주시의원.

정다은 광주시의원은 4일 시의회 환경복지위원회 복지건강국 행정사무감사에서 "광주시가 '장애인친화도시'와 '고령친화도시'를 추진하고 있지만, 실제 BF 인증 건축물은 전체 14만3,595동 중 486동으로 0.3%에 불과하다"고 지적했다.

한국장애인개발원에 따르면 광주 지역 BF 인증 건축물은 공공 444곳, 민간 42곳에 그쳤다. 이 중 '최우수(S등급)' 인증을 받은 건물은 8곳뿐이다.

재정적 지원도 미흡한 실정이다. 최근 5년간 광주시의 BF 건축물 관련 지원 예산은 2023년 기준 ▲장애인 편의시설 전수조사 16억8,000만원(시비 5억400만원) ▲장애인 복지시설 이동식 경사로 설치 지원(70개소) 1억1천만원 등이 전부였다.

2014년 제정된 '장애물 없는 생활환경 인증 촉진 조례'는 한 차례도 개정되지 않아, 상위법 개정으로 인증 유효기간이 10년으로 연장됐음에도 조례에는 여전히 '5년 재인증' 조항이 남아 있다. 조례상 매년 1회 이상 시 홈페이지에 인증 현황을 공시하도록 규정돼 있지만, 실제 관련 게시물이나 공시자료는 확인하기 어렵다.





정 의원은 "광주시가 장애인·고령친화도시를 표방하고 있지만 정작 생활공간 접근성은 여전히 부족하다"며 "도시계획 단계부터 BF 설계 컨설팅과 인증비용 일부 보조 등 민간 참여를 유도할 수 있는 실질적 지원정책이 필요하다"고 강조했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

