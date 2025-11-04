AI 활용 양식장 관리 생산성↑… 동의대 정석찬 교수팀, ITAM 국제학술대회 우수논문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동의대 인공지능그랜드ICT연구센터 정석찬 센터장과 강영진 연구교수, 김기환 연구교수가 지난 10월 26일~30일까지 경상국립대학교에서 열린 '2025년 제31회 ITAM(31st International Conference on IT Applications and Management) 국제학술대회'에서 우수 논문상을 수상했다.

정보기술의 응용 및 관리에 대한 연구 교류와 협력 증진을 위해 2010년 설립된 ITAM의 이번 국제학술대회는 한국인터넷전자상거래학회·한국데이터전략학회·동의대학교 인공지능그랜드ICT연구센터·경상국립대학교가 공동 주최했다.

동의대 정석찬 교수.

한국, 영국, 이탈리아, 중국, 대만, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남, 우즈베키스탄, 이집트, 러시아 등 12개국에서 138명이 참석해 총 55편의 논문이 발표됐다.

정석찬 교수 연구팀은 이번 국제학술대회에서 'AloT 기반 스마트 양식 관리 플랫폼'을 연구한 논문' AIoT-Integrated Smart Aquaculture Management System: LSTM Water Quality Anomaly Forecasting with Yolov8 & Keypoint-Baesd Groths & Behaviors Monitoring'을 발표해 우수 논문에 선정됐다.

이 연구는 어류 양식 산업의 노동집약적 구조와 비효율적 수질·성장 관리 문제 해결을 위해 AI 딥러닝과 IoT 센서 네트워크를 결합한 시스템으로 수질 예측, 어류의 성장 분석 및 자동 사료 공급, 이상행동 탐지 등 양식장의 주요 관리를 효율적으로 통합해 생산성을 높인 것이 특징이다.

정석찬 교수는 "이번 연구는 AI와 IoT 기술이 어업 현장의 실제 문제를 해결할 수 있음을 입증한 의미있는 성과"라고 말했다.





정 교수는 "이번 연구에서 확보한 기술을 현장 실증과 산업 협력으로 확산해 지능형 수산 관리 기술의 상용화와 고도화를 추진하겠다"고 힘줬다.

ITAM 국제학술대회.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

