전남 만원주택 홍보영상 가수 송가인이 등장한 이유는?

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.04 14:31

전남지역 매년 인구감소…위기감 확산
송가인씨 무상출연·인구감소 위기 공감
전남도, 전남형 만원주택 지속 홍보 예정

전남 만원주택 홍보영상 가수 송가인이 등장한 이유는? 가수 송가인씨가 출연한 전남형 만원주택 홍보영상 이미지. 전남도 제공
전남 진도 출신 트로트 가수 송가인이 고향의 인구감소와 지역소멸 위기 극복에 힘을 보탰다.


4일 전남도에 따르면 도가 제작한 전남형 만원주택 홍보영상에 송가인이 재능기부 형태로 무상 출연했다. 이는 단순한 홍보 차원을 넘어 고향에 대한 애정을 행동으로 보여준 미담 사례로, 지역민과 국민에게 큰 울림을 주고 있다.


전남의 인구는 최근 10년간 꾸준히 줄고 있다. 2024년 기준 총인구는 177만 8,000여 명으로, 10년 전보다 2만여 명(1.15%)이 감소했다.


총인구 감소율은 완만하지만, 청년인구 감소세는 훨씬 심각하다. 2015년 42만여 명이던 청년인구는 2024년 37만 5,000여 명으로 4만 5,000여 명(10.8%)이 줄었다. 특히 최근 4년 사이에만 6.7% 감소해, 지역의 미래 동력이 빠르게 약화하고 있다.


이런 상황에서 송가인의 재능기부는 단순한 '홍보모델' 활동을 넘어 고향 공동체에 힘을 보태고, 인구문제 해결에 대한 국민적 관심을 불러일으키는 상징적 행보로 평가된다.


송가인씨는 "진도는 제 뿌리이자 삶의 무대"라며 "떠나는 사람보다는 돌아오는 사람이 많아지기를 바라는 마음으로 함께했다"고 소감을 밝혔다.


진도에는 이미 '송가인 마을'이 조성돼 팬과 관광객 발길이 이어지고 있다. '송가인 동네'라 불리는 이 공간은 새로운 관광명소로 자리 잡았으며, '트로트 여제'의 고향을 찾는 방문객이 늘면서 지역경제에도 활력을 불어넣고 있다.


이번 재능기부 역시 관광·문화·인구정책을 연결할 가능성을 보여주는 사례다.


김영록 전남도지사는 "송가인 씨의 무상 출연은 연예인이 지역 인구 위기 극복에 동참한다는 상징적 메시지다"라며 "정책의 신뢰도와 도민 공감대를 넓히는 데 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다. 진도군민들도 "고향을 대표하는 인물이 직접 나서주니 힘이 난다. 힘을 합쳐 고향을 지켜야겠다는 마음이 커졌다"고 감사의 뜻을 표했다.


전남도는 송가인이 출연한 이번 홍보영상을 통해 2026년 7월 진도에서 첫 입주가 시작되는 '전남형 만원 주택'을 알릴 계획이다. 청년과 신혼부부에게 월 1만 원의 상징적 임대료에 최대 10년 동안 거주 가능한 33평형 아파트를 제공한다. 전남도는 전남형 만원 주택을 통해 청년층의 지역 정착을 돕고 인구 위기를 극복하겠다는 계획이다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

