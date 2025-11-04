미래에셋박현주재단 '제7회 미래에셋 밋업 프로젝트' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋박현주재단은 미래에셋센터원에서 해외교환 장학생 90여 명이 참여한 가운데 '제7회 미래에셋 밋업 프로젝트(MEET-UP Project)'를 개최했다고 4일 밝혔다.

'밋업 프로젝트'는 2023년 11월 처음 개최한 이후 올해로 7회를 맞았다. '혁신'을 공통 주제로 장학생이 변화에 대한 이해를 넓히고 진로를 함께 고민할 수 있도록 기획했다. 장학생들이 다양한 관점을 접할 수 있는 특강과 유익한 소통을 위한 교류 활동이 진행됐다.

특강은 물리학자 김상욱 교수가 빠르게 변하는 기술 환경 속에서 어떤 질문을 던지고 준비해야 하는지에 대한 이야기를 전달했다. 학생들에게 생각의 폭을 넓히는 계기를 제공했다. 기술을 바라보는 관점을 전환하며, 변화하는 사회를 이해하고 미래를 주도할 수 있는 사고의 기준에 대해 함께 고민하는 시간이었다.

2023년 봄학기 미국 머레이 주립대(Murray State University)로 파견 갔다온 신현지 장학생은 "금융공학 전문가를 목표로 하고 있어 금융 분야에서 AI를 어떻게 활용할 수 있을지 고민했다"고 말했다. 이어 "강연을 통해 기술을 다룰 때 어떤 질문을 던져야 하는지 다시 생각해볼 수 있었다"며 "진로를 준비하는 데 실질적인 기준을 세울 수 있었던 시간이었다"고 덧붙였다.

미래에셋박현주재단 관계자는 "장학생들이 다양한 배움과 네트워크를 바탕으로 성장 역량을 키울 수 있도록 기획한 프로그램"이라며 "앞으로도 변화에 능동적으로 대응하고 서로 발전할 기회를 지속해서 제공하겠다"고 말했다.





AD

MEET-UP 프로젝트는 과학·기술·사회 등 다양한 분야의 전문가들이 참여해 장학생들이 새로운 지식을 쌓고 시야를 확장할 기회를 이어오고 있다. 대학생부터 사회 초년생까지 서로 다른 배경의 장학생들이 함께하며 각자의 경험과 생각을 나누는 교류의 장으로 자리매김하고 있다. 현재까지 누적 540여 명의 장학생이 참여했다.

미래에셋박현주재단이 1일 미래에셋센터원빌딩에서 '제7회 미래에셋 밋업 프로젝트(MEET-UP Project)'를 개최했다. 미래에셋박현주재단.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>