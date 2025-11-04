경기도-도의회, 내년 예산안에 4천억원 규모 '협치예산' 반영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도와 경기도의회가 지역경제 회복, 교통 복지 강화 등 5개 분야 약 4000억원의 협치 예산을 내년도 예산안에 반영한다.

여야정협치위원회를 중심으로 특조금 제도 운영 개선안도 마련하기로 합의해 두 기관간 협치에도 속도가 붙을 전망이다.

경기도와 경기도의회 간 소통·협치 기구인 '여·야·정협치위원회'는 4일 경기도의회 예담채에서 '2025년 제1차 여야정협치위원회 전체회의'를 열고, 이런 내용을 담은 '2026년 본예산 협치예산 합의문과 특별조정교부금 제도 개선 합의문'에 서명했다.

합의문은 두 기관이 ▲지역경제 회복 ▲따뜻한 복지 환경 조성 ▲교통 복지 강화 ▲혁신산업 육성 ▲도민 안전 예방사업 등 5개 분야 총 4000억원 규모의 협치 예산을 내년도 본예산에 반영하기로 했다.

아울러 경기도와 경기도의회가 특조금 제도를 운영할 때 여야정협치위원회를 중심으로 개선안을 마련하고, 상호 존중의 원칙 하에 운영한다는 내용에도 합의했다.

경기도와 경기도의회가 4일 도의회 예담채에서 제1차 여야정협치위원회 전체회의를 열고 4000억원 규모의 협치예산을 내년 예산에 반영하기로 합의했다. 경기도 제공

김동연 지사는 인사말을 통해 "지난 8월에 여야정협치위원회를 발족했는데, 이렇게 좋은 결실을 봐서 정말 감사드린다"며 "새 정부 출범하면서 여러 가지 전환기를 맞고 있는데, 그럴 때 우리 경기도가 먼저 협치의 모습을 보이면서 좋은 본을 보여주고 있다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "오늘의 결과도 중요하지만, 그동안 과정에서 이렇게 서로 대화하면서 서로 폭을 넓히고 조금씩 조금씩 양보하면서 여기까지 왔다는 데 대해서 큰 의미를 부여한다"며 "앞으로 협치 방향과 철학에 맞춰서 함께 일할 수 있도록 하겠다"고 약속했다.





김진경 경기도의회 의장은 "2026년 예산안을 앞두고 의회와 집행부 간 상생의 합의를 이룬 것에 대해 뜻깊게 생각한다. 오직 민생을 바라보자며 오늘 협의한 것이 적절하다"며 "경기도의회는 앞으로 임기 동안 책임 있는 정치로 도민 앞으로 나아가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr